İş Bankası’ndan Altın Gençlere ödül

Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden toplam 194 öğrenciyi ödüllendirdi.

1971’den bu yana her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen ödül törenine son iki yılda YKS’de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30’a giren öğrenciler katıldı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katılımıyla düzenlenen törende, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de yer aldı.

“Başarının, kutlanması gereken sıra dışı bir olay olduğuna inanıyoruz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, bu töreni 52 yıldır sürdürmelerinin nedenine değinerek, “Başarının ödüllendirilmesi, kutlanması gereken sıra dışı bir olay olduğuna inanıyoruz. Başarılı gençlerimizin, geriden gelenler için rol model olmasının sağlanmasını önemsiyoruz. Umuyoruz ki ülkemizde başarı, değerlerin en tepesine konumlandırılsın” dedi.

52 yıl önce 8 öğrenci ile başladı

52 yıl önce 8 öğrenci ile başlayan Altın Gençler uygulamasında bugüne kadar 3.700’ü aşkın öğrenci ödüllendirildi. Bu yıl 2022 yılı Altın Gençleri arasında yer alan 99 öğrenci ve 2023 Altın Gençleri arasında yer alan 95 öğrenciye ödülleri bir arada verildi. Öğrenciler başarı plaketlerinin yanı sıra 10 bin TL para ödülünün ve Avrupa’da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass biletinin sahibi oldu.