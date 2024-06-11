İş Bankası'ndan dış ticaret hamlesi: Çift dilimli sendikasyon kredisi

İş Bankası, çift dilimli sendikasyon kredisi aldığını açıkladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi tutarının 562,7 milyon euro ve 442 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bankamız 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%2,50 olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.