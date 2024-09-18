İş Gıda, Türk voleybolunun geleceğine yatırım yapıyor

Mehmet H. GÜLEL-İSTANBUL

İş Gıda, KFC markasıyla başlattığı Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğunu yeni sezonda da sürdürüyor. Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan temsilcilerin katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu.

“Voleybolu hep birlikte daha ileriye taşıyacağız”

Voleybol sporundaki başarıların devamlılık içinde desteklenmesi gerektiğini belirten İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin, Türkiye’nin federasyonun çalışmaları ve ekibi sayesinde bir voleybol ülkesi haline geldiğini söyledi. Türkiye’den maç günleri dev ekranlar kurulduğunu ve kız çocukların küçük yaşlarda filenin sultanlarından biri olma hayaliyle bu sporla tanıştığına dikkat çeken Şahin, “Marka olmak ve yarattığınız markanın değerini korumak hep çok zordur. Federasyonumuz, ülkemizde bu sporu çok değerli bir marka haline getirdi, her geçen gün de zirveye taşımaya devam ediyor. Bugün artık liglerimiz dünyanın en iyileri arasında sayılıyor. Bu camianın sürekli büyüyor olmasının en önemli sebeplerinden biri, voleybol sporuna ülkemizin önde gelen şirketlerinin uzun yıllardır kesintisiz destek veriyor olması. O yüzden İş Gıda olarak bugün burada olmayı çok önemsiyoruz. Yükselişini gururla izlediğimiz bu sporun bir parçası olabilmek bizim için çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl KFC markamız ile başlayan Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğumuzu bu sezonda da devam ettiriyoruz. Kadın voleyboluna verdiğimiz desteği Türk voleybolu adına genişleterek şimdi de Pizza Hut markamızla Erkekler Voleybol 1. Ligi Ana sponsorluğunu üstleniyoruz. İş Gıda olarak voleybola verdiğimiz desteği sürdürerek, voleybolcularımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, başarılarıyla fark yaratmalarına ve gençlerimize ilham olmalarına katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

İş Gıda’nın global markası olan Pizza Hut ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının Erkekler Voleybol 1. Ligi’ne yeni bir soluk getireceğini ve ligin adının ‘Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi’ olacağını ileten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Geçtiğimiz sezon, İş Gıda’nın bir diğer markası KFC ile Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yakaladığımız başarı ve iş birliği, bugün burada yeni bir boyut kazanıyor. İş Gıda’nın kadın voleyboluna verdiği desteği, şimdi de erkek voleyboluna taşıması, sporun her alanında eşit ve güçlü bir destek sağlama vizyonumuzu pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Kadın voleybol ligi ilk kez erkekler ligini geçti"

Türkiye voleybol liginin dünyanın birçok ülkesinden izlendiğini kaydeden Mehmet Akif Üstündağ, sponsor talebinin yüksek olduğunu, uluslararası firmaların da dikkatini çektiğin ve yakında bu konuda bazı gelişimlerin yaşanabileceğini ifade etti. Öz kaynaklarının yüzde 15’ten, yüzde 80’e çıktığını ileten Üstündağ, “Şu anda 30 tane sponsorlarının olduğunu bunlardan 3-4 tanesinin kadın sponsoru ve geri kalanlar ise ortak. Öte yandan, kadın voleybol liginin değer olarak erkek ligini ilk kez geçti” dedi. Üstündağ, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) yeni başkanı olarak seçilen Roko Sikirić’in ilk yurt dışı ziyaretini de Türkiye’ye yapacağını açıkladı.