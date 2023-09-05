İŞBİR, 2023 sonunda tüm üretimini yeni fabrikasında yapacak

Belma A. ÖZGEN

Özgür, fabrikanın fiziki olarak inşaatının yüzde 97 oranında bittiğini ve otomatik sarım hatlarının kurulduğunu söyledi. Halen içerisinde de oldukları 45 yıllık binanın ve buradaki teknolojinin eskimiş olması nedeniyle yeni fabrikaya 300 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Burhan Özgür, bu yatırım atağıyla ana işleri olan alternatör üretimini 10 kat artıracaklarını söyledi.

Yeni fabrika yatırımları ile yıllık 500 adet olan alternatör üretimini 5 bin olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Özgür, 3 vardiya ile çalışarak 5 binlik alternatör üretiminin bile üzerine çıkabileceklerini gördüklerini sözlerine ekledi.

Modern tipik bir alternatörde rotor denilen mıknatısların, demir cevherine sarılmış olan stator denilen sabit iletken sargıların içinde veya etrafında döndüğünü anlatan Burhan Özgür, yeni fabrika yatırımları ile alternatör üretiminde 150 kVA’ya kadar olan güçleri otomatik sarım makineleri ile yapacaklarını söyledi. Söz konusu sarım hatlarının kurulduğunu ve seri bir şekilde üretime başladığını da söyleyen Burhan Özgür, “Kaliteyi ve seri üretimi artırdık.

Yatırım kararımızın ve tezgah seçimlerimizin doğru olduğunu görmenin keyfini yaşıyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Burhan Özgür, 100 kVA’ya kadar RES alternatör üretimini başarı ile tamamladıklarını, bundan sonraki süreçte yüksek güçteki RES alternatörü üretmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"IDEF’te 5 sözleşme imzaladık"

Katıldıkları IDEF'23 Fuarı’nı oldukça verimli olarak değerlendiren Burhan Özgür burada, ASELSAN ile ‘Jeneratör Alımı Sipariş Anlaşması’, BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri ile ‘Yerli Motorlu Askeri Tip Jeneratör Geliştirme Projesi’, Roketsan ile ‘İş Birliği Anlaşması’, Meteksan Savunma Sanayi ile ‘C-Bant İHA Veri Bağı Projesi Kapsamında 44 adet 2,25 kVA Dizel Jeneratör Tedarikine İlişkin Sözleşme’ ve TAIS OG ve STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile ‘Milgem 6-7-8 Gemileri Dizel Jeneratör Setleri Tedariki Sözleşmesi’ imzaladığını söyledi.