İsdemir 55’inci yılını kutladı

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir, 55’inci kuruluş yıl dönümünü tesislerinde düzenlenen törenle kutladı. Etkinliğe OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü ve Erdemir-İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler katıldı.

1970 yılında temeli atılan İsdemir, bugün yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan, 9 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Yıllık 5,8 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle Türkiye’nin hem yassı hem uzun ürün üretebilen tek entegre çelik fabrikası olma özelliğini koruyor.

Şirket, yatırımlarını hız kesmeden sürdürerek Türkiye’nin en büyük kapasiteli yüksek fırını “Cemile”yi 2025’te devreye aldı. Yıllık 2,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip yeni nesil fırın, enerji tasarrufu ve gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonları azaltarak karbon nötr hedeflerine katkı sunuyor.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, İsdemir’in Türk sanayisinin küresel rekabet gücüne büyük katkı sağladığını belirterek, “İsdemir, yalnızca bir üretim merkezi değil; toplumsal ve ekonomik değer yaratan stratejik bir kurum.” dedi. Yalçıntaş, şirketin 2050 net sıfır emisyon hedefinin Türk sanayisinin dönüşümünde öncü rol üstlendiğini vurguladı.