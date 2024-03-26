İşe alımda yapay zeka dönemi

Geleneksel işe alım süreçlerinin uzunluğu ve maliyetini en aza indirmek üzere 2019 yılında temelleri atılan yapay zekâ tabanlı işe alım platformu OneNewOne, iki yıllık Ar-Ge süreci sonunda 2021 yılında faaliyete başladı. Yapay zekâ ile işe alımda kısa sürede fark yaratan ve Türkiye’nin en büyük markaları ile iş birliği yapan OneNewOne, elde ettiği başarı ile yatırımcıların dikkatini çekti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir milyon dolar değerleme ile ilk yatırımcısını alan şirket, 5 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Aynı zamanda İTÜ Big Bang finaline kalarak yurt dışı programına seçilen üç girişimden biri oldu.

“İki saatte işe yerleştirme”

“İşe alım süreçlerini baştan sona dönüştürme hedefi” ile yatırıma devam ettiklerini belirten şirketin kurucusu Tunç Erman, “Yapay zekâ devreye girmeden önce İK çalışanlarının 100 kişiyi işe almak için 3 bin 500 telefon görüşmesi yapması gerekiyordu. Bu yöntemle işe alım sürecinin dünya ortalaması 42 gündü. Günümüzde ise OneNewOne teknolojisiyle farklı formatlardaki aday havuzlarını saniyeler içinde entegre ediyoruz. Akıllı sınıflandırma ve akıllı eşleştirme özellikleriyle yaklaşık 1,6 milyon aday arasında en doğru kişiyi buluyoruz. Yapay zekâ, talep edilen aday ile o işin uzmanı gibi yazılı ve sözlü mülakat yapıyor. İş verenin istediği pozisyona en uygun aday yaklaşık 2 saat içinde iş başı yapabiliyor. Yapay zekanın işe yerleştirdiği bu elemanın en doğru kişi olma oranı yüzde 90. Klasik yöntemlerle yapılan işe alımlarda ise bu oranı tutturabilecek sadece bir İK çalışanının üç yıl süre ile sıkı bir eğitimden geçmesi gerekiyor. İş dünyasına yepyeni bir işe alım deneyimi sunuyoruz” dedi.

Akıllı mülakat

İşe alımın en zahmetli ve günümüzde en zor süreçlerinden biri olan doğru yeteneğe (adaya) ulaşma sürecini OneNewOne yapay zekâ ile kendisi yapıyor. Yapay zeka teknolojisi ile CV havuzunu dakikalar içerisinde sınıflandırıyor, eşleştiriyor ve “Akıllı Mülakat” modülü ile yapay zekanın ön görüşmeleri tamamlamasını sağlıyor.

OneNewOne’ın hem iş veren hem de iş arayanlar için büyük fırsatlar barındırdığını belirten Tunç Erman, “Yapay zekâ, akıllı mülakat ile adaylarla istedikleri zaman ve yerden gerek yazılı, gerekse sözlü olarak mülakat yapıyor. Hem teknik hem de yetkinlik bazlı soruları kendi üretiyor. Eğer aday, sorulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isterse, nazikçe uyararak konuya odaklanmasını sağlıyor. Adayın verdiği cevaplara göre yeni sorular belirleyerek veya detaylandırma isteğinde bulunarak mülakatı kişiselleştiriyor. Mülakatı dakikalar içinde raporlayarak firmaya iletiyor. Akıllı mülakat, kriterlere uymayan adaylarla geçirilen zamanı minimuma indirerek görüşme sürecini işveren adına daha etkili hale getiriyor. İş arayanlar tarafına bakarsak da günlerce iş aramak yerine CV’lerini https://wp.onenewone.com platformuna ücretsiz olarak yüklemeleri yeterli. Yapay zekâ onlar için en uygun fırsatı önlerine getiriyor. Mevcut işlerinde çalışırken yeni işlerinin mülakatlarını kaçırıyorlardı. Şimdi mülakatları istedikleri zaman ve yerden yapay zekâ ile yapmalarına olanak sunuyoruz” dedi.

Ücreti de belirliyor

OneNewOne “Akıllı Ücret Modülü” ile iş teklifi gerçekleştirirken İK profesyonellerine doğru öneriler verdiklerini de belirten Tunç Erman, “Yapay zekâ ile ücrete karar verirken, adayın daha önce yaşanmışlıklarını, adayın sahip olduğu beceri, deneyim setini ve benzer pozisyondaki adayların ortalamasını dikkate alıyoruz. Yapay zekâ ile iş tanımı ve gereksinimleri analiz ediyoruz, benzer pozisyonlardaki endüstri standartlarına göre bir ücret skalası öneriyoruz. Rekabet avantajını ve sektörel normları dikkate alıyoruz. Adayın geçmiş performans verileri, proje başarıları ve şirket için sağlayabileceği katma değerleri göz önüne alıyoruz” dedi.

Dünyaya açılma

“Türkiye’de birebir rakibimiz bulunmuyor. Benzer süreçler var. Ancak gerek aday veri tabanımız gerek öğrenen algoritmalarımız ve akıllı mülakat sistemimiz ile ayrışıyoruz. Yurt dışında İngiltere ve Amerika’da güçlü rakiplerimiz var” diyen Tunç Erman yurt içinde alanlarında lider pek çok firma ile çalıştıklarını belirtti.

Kısa sürede elde ettikleri bu başarıya paralel olarak yurt dışına açılma hedeflerinde de emin adımlarla ilerlediklerini belirten Tunç Erman şöyle devam etti;

“Dünya genelinde online işe alım sektörünün hacmi 2023 rakamlarıyla ortalama 36 milyar dolar. Türkiye’de ise bu rakam 300 milyon dolar seviyelerinde. Dünyaya açılma hedefimizde ile adım olarak Londra’da bir şirket kurduk. Şu anda Macaristan ile yoğun çalışıyoruz. Kısa süre önce Yunanistan ve Bulgaristan pazarlarına girdik. Çok yakın bir zamanda Almanya’da olacağız. OneNewOne yapay zekâ şu anda Türkçe, İngilizce, Macarca, Bulgarca ve Rumca hizmet verebiliyor.”