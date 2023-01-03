Işıklar Holding’in 2023 kombine ciro hedefi 8.5 milyar lira

Endüstriyel yatırımlarıyla ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlayan bir şirket olduklarını söyleyen Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, “Halka arzlardan aldığımız güçle borçlanmadan yatırım yapmayı benimseyen bir misyonumuz var. Bu doğru stratejimiz sayesinde tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan ekonomik zorluklara rağmen 2022’yi yüzde 25’lik büyümeyle tamamladık. Enerji fiyatlarındaki artışlar ile birlikte Avrupa’nın resesyona girmesinin etkisiyle 2023’ün hem Işıklar Grup için hem de diğer sektörler için daha zor bir yıl haline getireceğini öngörüyoruz. Ancak yaşanacak olası zorluklara rağmen yeni yatırımlarımızın faaliyete geçmesi ile birlikte 8.5 milyar lira kombine ciro hedefliyoruz” dedi.

“Üretimin yüzde 50'sini 80 ülkeye ihraç ediyoruz”

Çemaş, Niğbaş, Işıklar Tuğla, Işıklar Ambalaj gibi sektörün öncü firmalarını bünyelerinde bulundurduklarına işaret eden Rıza Kutlu Işık, “Toplam bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağladığımız grup şirketlerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimin yüzde 50'sini 80 ülkeye ihraç ederek, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Hedeflerimiz; hem yeni yatırımlarla hem de farklı finansman stratejileriyle ihracat ağımızı daha da genişleterek büyümeye devam etmek. Özellikle sırlı tuğla, internet alışveriş zarfları ve özel kağıt poşetler başta olmak üzere yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizin bu kapsamdaki büyümemize büyük katkıda bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Yatırım stratejilerimiz istihdam odaklı”

2022 yılında yaptıkları filo işletmeciliği yatırımıyla farklı bir alana girdiklerini hatırlatan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu: “Faaliyette olduğumuz alanlardaki mevcut yatırımlarımızı devam ettirirken, farklı sektörlere yaptığımız yeni yatırımlarla büyüme ivmemizi devam ettirme gayreti içindeyiz. Bu bağlamda grup şirketlerimizdeki iş kollarımız başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz filo araç kiralama girişimimiz ile birlikte sektöre Işıklar Holding olarak yenilikler getirerek katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Holding olarak yatırım stratejilerimizi sadece büyüme odaklı değil, aynı zamanda istihdama faydalı olacak şekilde planlıyoruz. 2023 yılında Işıklar Hub markasıyla kuluçka sürecini geçmiş yenilikçi projelere hızlandırıcı ve yatırımcı olabilmek amacıyla bir portal geliştiriyor, bunu yılın ilk çeyreğinde devreye almayı hedefliyoruz.”

20 megavatlık yatırım yolda

Işıklar Holding olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürerek sıfır karbon hedefine ulaşacaklarını da belirten Işık, “Üretim tesislerimizin tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 50'sini HES ve GES’lerden karşılıyoruz. Ancak bu oranı artırmak için 20 megavatlık daha yatırımımız olacak. Bartın, Konya, Kırşehir ve Niğde’deki fabrikalarımıza kuracağımız yeni GES’leri 16 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.