İskenderun’da Arkas Yaşam Merkezi tamamlandı

AFAD koordinasyonunda Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde kurduğu 260 konteynerden oluşan Arkas Yaşam Merkezi tamamlandı.

İskenderun’daki depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere kurularak depremzedeleri ağırlamaya başlayan ve 1000 kişinin yerleştirildiği Arkas Yaşam Merkezi içinde oyun parkı, kütüphane, sağlık merkezi, ortak mutfak ve çamaşırhaneler var.

Konteynerlerin içi ise dört yataklı konteynerlerde televizyon, buzdolabı, klima, yemek masası, kanepe ile mutfak ve banyo donanımları ile hazırlandı. Arkas Spor taraftarının yardımlarıyla toplanan kitaplardan oluşan Monreve kütüphanesi çocukların eğitim ve öğrenme ihtiyacına katkı sağlayacak.