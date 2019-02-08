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İşletme koçluğuyla ihracatı ve satışları katladı

Türkiye'de 6.5 yıldan bu yana şirketlere işletme koçluğu yapan ActionCOACH Türkiye, bu sürede 55 şirkete ulaştı. ActionCOACH verdiği eğitimlerle birçok şirketin ihracat ve satış rakamlarını katlamasını sağladı. (Leyla İlhan)

İşletme koçluğuyla ihracatı ve satışları katladı
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