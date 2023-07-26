İstanbul Finans Merkezi’nde dev anlaşma

Türkiye Yüzyılı’nın vizyon projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi (İFM), 1,3 milyon metrekarelik ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.000 kişilik konferans merkezi ve performans sahnesi, yaklaşık 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı oteli, 26.500 araç kapasiteli otoparkı ile çalışanlarına ve ziyaretçilerine sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir yaşam alanı sunarken, küresel finansın yeni merkezi olmayı da hedefliyor. VSP Eş CEO’su Tarkan Ander: ‘’Finansın yeni merkezi olmasını bekliyoruz.Türkiye için de çok önem arz eden bir proje ve hepimizi heyecanlandırıyor.‘’ dedi.

Üç yıl süreli anlaşma sağlandı

İstanbul Finans Merkezi, bu hedefin yanı sıra yaklaşık 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi ile perakende sektörüne de yeni yatırım fırsatları sunuyor.İFM’nin günlük 75 bin ofis çalışanı ve 25 bin ziyaretçisinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak mağaza karmasını oluşturması, ulusal ve uluslararası zincir markalar ile gastronominin öncü lezzetlerini bir araya getirmesi amacıyla ticari alanların kiralanması ve yönetiminde danışmanlık almak üzere Value Solution Partners ile üç yıl süreli anlaşma sağladı.VSP Eş CEO’su Dora Şahintürk, ‘’İstanbul Finans Merkezi, konumu, teknik özellikleri ve potansiyeliyle oldukça heyecan verici bir proje. VSP olarak İFM’nin yönetim ve kiralama danışmanlığını almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem sürdürülebilir projelerimizle hem de yenilikçi yönetim anlayışımızla ülkemiz adına çok önemli adımlar atacağımızı paylaşmak istiyorum ‘’ dedi.

TVF İFM A.Ş, İstanbul Finans Merkezi içerisinde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve İŞ GYO ofis bloklarının dışında kalan ofis alanlarının kiralanması için de Value Solution Partners’dan hizmet alacaktır.