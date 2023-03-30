İşverenlerin yüzde 84’ü “Teşviklerin yeni personel alımına katkısı var” dedi

İşverenler, 2022 yılında ilave istihdam teşviki kapsamında toplam 30 milyar liralık destekten yararlandı. Bu rakamın 2023 yılında 40 milyar lira olması bekleniyordu.

İşverenlere teşvikler konusunda danışmanlık hizmeti veren Rasyotek, geçtiğimiz yıl aralık ayı itibarıyla sona eren 7103 sayılı ilave istihdam teşviki torba kanunun firmalar üzerindeki etkisiyle ilgili bir anket düzenledi. Türkiye’nin 81 ilinden şirketlerin katıldığı ankette işverenlerin yüzde 84’ü teşviklerin yeni personel alımına katkısı olduğunu belirtti.

“Teşviklerin sona ermesi işverenlerin bütçesini olumsuz etkileyecek”

Kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin istihdamının artırılması için 2018 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 7103 sayılı teşvik ile ilgili anket düzenlediklerini belirten Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz anketimize katılan 200 firmanın %97'si istihdam teşviklerinden yararlanıyor. İstihdam teşvikleriyle ilgili sorularımızı yanıtlayan ve görüşlerini bildiren şirketler, genel olarak aynı noktada buluştu.

İşverenlerimiz imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğinin 2023 sonuna kadar uzatılmasını bekliyor. 2023 bütçesini yaparken istihdam teşviklerinin katkısını göz önüne aldıklarını söyleyen firmaların oranı yüzde 79 iken, teşviklerin sonlanması sonucu bütçesinin etkileneceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 83 olarak sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

Teşviklerin sonlanması istihdamda azalmaya sebep olabilir

Teşvikler konusunda uzman danışmanlık firması Rasyotek’in yaptığı anket çalışması sırasında teşviklerin sonlanmasının maliyetlerinde büyük oranda artışa sebep olduğunu belirten işverenler, birçok sektörde maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılamadığını bu nedenle sağlanan istihdam teşviklerinin ek istihdam yaratılmasına ve işveren üzerindeki yükün hafiflemesine destek olduğunun altını çizdi.

Bildirimlerini eksiksiz yapan, ödemelerini süresi içinde gerçekleştiren, personel alımlarıyla istihdamı artıran, büyüme yönünde ilerleyen firmaların teşvik ile desteklenmesi gerektiğini belirten işverenlerin yüzde 64'ü istihdam teşviklerinin sonlandırılması halinde 2023 yılı işe alımlarının olumsuz etkileneceğini iletti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 58'i teşviklerin sonlanmasının 2023 yılında istihdamlarında azalmaya sebebiyet vereceğini söyledi.