İtalya hükümeti ve Beko işten çıkarmaları azaltmak için anlaştı

İtalya hükümeti, Türk ev aletleri üreticisi Beko ile ülkede planlanan işten çıkarmaları azaltmak amacıyla önemli bir anlaşmaya vardı. Reuters’a konuşan bir hükümet kaynağı, İtalyan yetkililer ile sendikaların, şirketin iş gücünde planladığı daralmayı daha az sancılı bir şekilde yönetmek için Beko ile mutabakata vardığını belirtti.

Arçelik bünyesinde faaliyet gösteren Beko, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada, İtalya’daki operasyonlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yaklaşık 2.000 çalışanın işine son verileceğini duyurmuştu. Bu açıklama hem çalışanlar hem de sendikalar arasında büyük tepki uyandırmış, hükümet sürece müdahil olmuştu.

Görüşmeler sonucunda, şirketin işten çıkarma sayısını yarıdan fazla azaltmayı ve bu süreci toplu işten çıkarmalar yerine gönüllü çıkışlarla yürütmeyi kabul ettiği bildirildi. Bu sayede Beko, hem İtalya’daki üretim faaliyetlerini sürdürebilecek hem de iş gücüne yönelik sosyal etkileri minimumda tutmuş olacak.