İttifak Holding’e 'Dönüşüm' ödülü

17 Ekim 2017

Uluslararası iş yazılımları firması SAP, bilişim teknolojileri etkinliklerinden biri olan SAP Forum İstanbul'da teknoloji ve iş dünyasını bir araya getirdi.



Bin 600'ün üzerinde kuruluş ve 5 binin üzerinde profesyonelin katılımı ile düzenlenen SAP Forum İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.



SAP Forum’da, geleneksel "Yılın SAP Dijital Dönüşüm" ödülleri de sahiplerini buldu.



Turkcell ve İttifak Holding, bu ödüle sahip olan iki marka oldu. İttifak Holding adına ödülü Holding’in CFO’su Ali Topak, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın elinden aldı.

Ödüle ilişkin yaptığı açıklamasında, ödül için teşekkür eden Topak, İttifak Holding’in; perakende, inşaat, gıda, makine, tarım/hayvancılıktan oluşan beş ana sektör ve bunları destekleyen yan sektörlerde faaliyet gösteren, Anadolu’nun büyük gruplarından birisi olduğunu ifade etti.

Bu ödülü ekibim adına alıyorum

Topak, "İttifak, Borsa İstanbul’da olan bir grup. 18 şirketimiz, 4 bin çalışanımız, 120 ülke ile ticaretimiz var. Uluslararası alanda yatırım ve girişimlerimiz söz konusu. Bu bağlamda uluslararası standartlarda bir yapıya bürünmemiz ve teknolojik olarak alt yapımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Bu yönde ciddi yatırımlarımız oldu ve bu alandaki çalışmalarımıza daha da hız vererek ilerlememizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda böyle değerli bir ödüle layık görülmek bizleri mutlu etti. Hepimiz müthiş bir teknoloji fırtınasının, değişim ve dönüşümün içerisinde, hatta tam ortasındayız. Biz de kendi adımıza buradaki birçok katılımcı gibi bu müthiş dönüşümün içerisinde doğru bir istikamette ilerlemeye çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu ödülü ekibim adına alıyorum" dedi.