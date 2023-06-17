IWC Schaffhausen, İstanbul'da yeni butiğini açtı

IWC Schaffhausen, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek amacıyla İstanbul'da yeni bir butik açtı. Arte Gioia ile ortaklık kurarak gerçekleştirilen bu iş birliği, saat severlere eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. IWC Schaffhausen Butiği, İstanbul'un İstinye Park içinde yirmi sekiz metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Butik, markanın öncü koleksiyonlarından Portugieser, Pilots ve Portofino'nun seçkin modellerine ev sahipliği yapacak. IWC Schaffhausen Ortadoğu, Hindistan ve Afrika Sorumlu Müdürü Mehdi Rajan “Türkiye’de Arte Gioia ortaklığında açtığımız yeni butiğimizle IWC Schaffhausen zanaatkârlığını ve zamansız tasarımlarımızı seçkin bir alışveriş deneyimiyle müşterilerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Müşteriler özgün koleksiyonlarımızı yakından inceleyerek saat yapımcılığı dünyasıyla bütünleşebilecek” diye açıkladı. Arte Gioia Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geylan ise “Yeni IWC Schaffhausen Butiği, markayla kurduğumuz ortaklığın bir ifadesidir. Titiz, feraset sahibi ve mümkün olan en iyi ürünleri arayan bir müşteri kitlemiz var. Seçkin koleksiyonlarını keşfetme fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Butiğin açılışıyla birlikte benzersiz alışveriş deneyimleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.