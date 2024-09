'İyi İşler' projesinde yeni dönem başvuruları başladı

Takip Et

Bugüne kadar 160'tan fazla kadın girişimcinin mezun olduğu ve her yıl 20 kadın girişimcinin başvurusu hedeflenen projenin başlayan 10'uncu dönem başvuruları, 11 Ekim'e kadar KAGİDER'in web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Bugüne kadar 100 eğitmenle 500 saate yakın eğitimlerin verildiği projeyi başarıyla tamamlayarak 'İyi İşler' sertifikalarını almaya hak kazanan kadın girişimciler, Boyner Grup'un çevrim içi kanallarından da faydalanıyor. 'İyi İşler' girişimcileri, Boyner Grup'un milyonlarca müşterisine ulaşıp pazara erişim ve tanıtım faaliyetlerinden yararlanabiliyor.

Kadınlar da ekonomik sisteme dahil edilmeli

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, projeye katılan her kadın girişimcinin kendi çevresinde bir istihdam ekosistemi yarattığına değinerek, "Mezun olan kadın girişimcinin yarattığı istihdam sayısı 1800 kişiden fazla. 10 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadınlarla yürüdüğümüz bu yolculukta elde edilen başarı, bizler için de gurur verici. 'İyi İşler'le kadınlara yalnız yürümek zorunda olmadıklarını göstererek onların da çevresindeki kadınlara da cesaret vermesini istiyoruz. 2015'ten beri oluşturduğumuz bu kız kardeşlik bağının her sene daha da güçlenerek başka kadınların hayatına da iyi gelmesini hedefliyoruz. Boyner Grup olarak hayatın her alanında iş hayatına katılmak isteyen kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Projeyi daha ileri taşıyacağız"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, "Kadın girişimcilerimizin yaratmış olduğu istihdam ve ekonomik katkılar, bizler için büyük bir başarı ve ilham kaynağı. 'İyi İşler' projesi ile kadınların sadece kendi hayatlarını değil, çevresini de olumlu bir şekilde etkilemeye devam edeceklerine inanıyoruz. Bu projeyi, kadın girişimcilerin başarılı hikayeleri ve yaratıcı çözümleriyle daha da ileriye taşıyacağız" dedi.