'İyi Uygulamalar Yarışması'na katılan 12 proje dereceye girmeye hak kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen 'İyi Uygulamalar Yarışması'nın kazananları belli oldu. Türkiye genelinden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin 278 proje ile katıldığı yarışmanın sonuçları 29-31 Temmuz tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarıyla belirlendi.

4 kategorideki ilk üç Eylül'de ödül alacak

Toplam 4 kategoride ilk üçe giren 12 iyi uygulama örneği ödül alacak. Kazananlara ödülleri eylülde düzenlenecek törende takdim edilecek. Proje sonunda, elde edilen kazanımların kalıcı olması adına iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. OPET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin çıkış noktasının gerçek hayatla örtüşmesi, gerçek ihtiyaçlara çözüm üretmesi ve başarıyla ilerlemesini hedeflediklerini kaydetti.

Öztürk, "Kampanyanın sürdürülebilirliği için okullardan başlayarak tüm çocuklara ulaşacak projeler üretmeye kafa yorduk. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırladığımız Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi etkisi halka halka büyüyecek bir kurgu ile tasarlandı ve çok kapsamlı bir proje oldu. Projenin başarıya ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktu, geride bıraktığımız uygulama süreci de bu düşüncemizi doğruluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hedefimiz: Kalıcı hijyen alışkanlıkları yaratmak

Markanın Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın da etkinlikle ilgili olarak, "Proje kapsamında hazırladığımız etkinlik kitapları, hijyen ajandası, mesaj kartları, posterler ve veli mektubu ile öğrenciler, okul personelleri ve velilerde temizlik ve hijyen konularında aktarılan bilgilerin pekişmesini ve kalıcı alışkanlık oluşmasını hedefledik" ifadelerini kullandı.