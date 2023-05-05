İzmir, eğlence ve yemek sektöründe vites büyüttü

Ege’nin incisi olarak anılan İzmir’de konaklama ve yiyecek sektörü hızla büyüyor. TOBB’un paylaştığı son veriler de pazarın özellikle pandeminin ardından yüksek ölçekte gelişme gösterdiğine işaret ediyor. İstatistiklere göre İzmir’de konaklama ve yiyecek sektöründe 2023’ün ilk 3 ayında kurulan işletmelerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 189’a ulaştığı kaydediliyor. Bu büyümenin itici gücünü ise yeni nesil restoran ve kafeler oluşturuyor.

Freelance Group Kurucusu Hüseyin Başaran konuya dair şu değerlendirmede bulundu: “İzmir Türkiye’de sosyal hayatın en hızlı aktığı birkaç şehrin arasında yer alıyor. Bunun nedenlerinin başında genç nüfusun ve turist sayının fazla olması bulunuyor. Dolayısıyla eğlence ve yeme-içme sektörü bu şehirde çok gelişmiş. Bir Anadolu şehrinde ilk etapta tereddütle yaklaşılabilecek yenilikler, burada merakla karşılanıyor.

Örneğin yakın zamanda Bobanova Tea isminde yeni bir girişime imza attık. Tayvan menşeli bubble tea’ye özel bir konsept oluşturduk ve İzmirlilerin beğenisine sunduk. Beklediğimizin ötesinde olumlu geribildirimler aldık. Pek çok kafe ve restoran bu ürünü menülerine ekledi” şeklinde konuştu.

“İzmir’deki 6. restoranımızı açıyoruz”

Uzun yıllara dayanan tecrübelerinden hareketle bu sektörde faaliyete başlayan girişimcilerin pazarda tutunması için hızlı bir şekilde kabul görmesinin önemli bir husus olduğunu aktaran Hüseyin Başaran, “Freelance Group olarak biz de İzmir’deki faaliyet alanımızı büyütüyoruz. Şu an toplam 5 restoranımız var. Bunların 4 tanesi eğlence konseptine sahipken, 5. mekanımız ise bubble tea konseptli.

Yakın zamanda 6. restoranımızı da İzmir’e kazandırmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde ise farklı şehirlerde de hizmet vermeye başlayarak ülkemizin dört bir yanında yeni nesil restoran yaklaşımımızı taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Bubble tea trendi yaygınlaşıyor

Ülkemizde henüz popülerleşen Tayvan meşeli içecek bubble tea’nin İzmir’de yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Freelance Group Kurucusu Hüseyin Başaran, bu konseptle hazırladıkları restoranlarının diğerlerinden ayrıştığını açıklayarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bubble tea trendi, dünya genelinde hızla yaygınlaşıyor. Tayvan’da 1980’lerde ortaya çıkan bu içecek, son yıllarda geniş bir kitleye hitap eder hale geldi.

Çay, süt veya kahve bazlı hazırlanabilen bu renkli içeceği, Bobanova Tea markasıyla yerelleştirdik. Bubble tea’nin ilk bakışta sadece gençlere hitap ettiği düşünülse de her yaş grubundan insanın tercih ettiği bir içecek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.”