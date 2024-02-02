İzmir yenilenebilir enerjide öncü bir şehir

Çevreci Enerji Derneği Genel Başkanı Tolga Şallı:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi; iklim krizi ile mücadele ve ülkemizin enerji bağımsızlığı için en önemli stratejik adımlardan birisini oluşturuyor. Bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayarak iklim değişikliği etkilerini hafifletirken, aynı zamanda yerli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına dayalı bir enerji altyapısının oluşturulmasına destekleyebilir. 2023 yılında ülkemizin toplam kurulu gücü 106 bin MW’ı geçti. Rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz 12 bin MW’a yaklaşmış ve güneş enerjisi kurulu gücümüz de 11 bin 300 MW’a ulaştı.

Deneyimli insan kaynağı İzmir’i üst sıralara taşıdı

Verimli rüzgâr ırmakları üzerinde bulunan İzmir’de şu an ise bin 800 MW gücünde rüzgâr enerji santrali enerji üretiyor. İzmir’de üç firma bünyesinde dört kanat üretim tesisi bulunuyor. Sadece kanat üretimi ile değil, kule, jeneratör firmaları ve hatta yenilenebilir enerji ekipmanlarının neredeyse hepsini üreten firmalar İzmir’de faaliyet gösteriyor. Kümelenme çalışmaları konusunda özellikle Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği’nin (ENSİA) ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) çok önemli çalışmaları bulunuyor. Bunun yanı sıra lojistik imkânlarının ve enerji sektöründe deneyimli insan kaynağının olması İzmir’i özellikle rüzgâr enerjisinin başkenti olmasını sağladı. Sadece ekipman veya elektrik üretimi değil eğitim, Ar-Ge noktasında da İzmir farkını ortaya koyuyor. Örneğin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezi (RÜZMER) 2022’de kuruldu. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 1978 yılında çalışmalarına başladı. Aynı zamanda yine Ege Üniversitesi bünyesinde Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER) 2014 yılında faaliyete geçti. Ayrıca yine İYTE’de Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunuyor. Sonuç olarak İzmir, yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir konuma sahip bir şehir. Hem rüzgâr enerjisi hem de güneş enerjisi alanında büyük potansiyeli mevcut. Şehirde faaliyet gösteren firmalar, üretim tesisleri ve kümelenme çalışmaları, İzmir’i sadece ekipman üretimi değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji sektöründe bir başkent yapıyor."