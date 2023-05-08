Jeotermal ile serada % 60 verim yakalayacak

Alarko, Türkiye’nin mevcut kapasitesini ikiye katlaya­cak büyüklükte yeni topraksız tarım seraları kuruyor. Yatırım başladı, 600 dönümde üretim bu yıl tamamlanacak. Alto Farm markasıyla ilk hasat bu ay yapıla­cak. Toplam yatırım 650 milyon dolara ulaşacak. Tamamlandı­ğında 5 bin dönüme ulaşacak se­ralarda toplam 4 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak. İstihdamın yüzde 90’ı kadınlardan oluşacak.

Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız; yatırımın ayrıntı­larını açıkladığı basın toplan­tısında topraksız tarımda Tür­kiye’nin büyük bir potansiye­li olduğunu, bu potansiyelin jeotermal kaynaklardan kaynak­landığını anlattı. Çünkü Türki­ye, Avrupa’da jeotermal kaynak­lar açısından 1’inci sırada ancak toprak altındaki sıcak suyun ısısı elektrik üretimi için düşük. Oysa seralar için bu ısı uygun ve jeo­termal ile serada verimlilik oranı yüzde 60’a kadar artıyor.

Organomineral gübre tesisi kurulacak

Tarım ve gıda yatırımını dön­güsel bir iş koluna çevirmeyi he­defleyen Alarko, konuya daha ge­niş bir perspektiften bakıyor. Bu kapsamda jeotermal sulama ile seralarda üretim yaparken bir yandan da buradan çıkan kalıntı­ları gübre haline getirmek üzere bir tesis kurulacak. Kimya sek­töründeki bu girişim ile klasik gübreden daha yoğun ve verim­li, çevresel etkileri azaltılmış bir gübre olan organomineral gübre üretimi yapılacak ve Alarko üre­tim sahalarında öncelikli olarak kullanılacak. Fazlası ise piyasa­ya sunulacak. Yıldız, “Yılda 300 bin ton sebze meyve üretimi ger­çekleştirmeyi ve 2028 yılında bu büyüklükteki bir üretim ile dün­yada ilk 10’a girmeyi hedefliyo­ruz” dedi.

Kim seçilirse seçilsin 2024 daha iyi olur

Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve yatırımları askıya almadıklarını belirterek, “ Şu anda gri bölgeye girdik. Seçimde kim kazanırsa kazansın 2024’ün 2023’ten iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz” dedi. Seçim sonrası, döviz kurlarında ve faizlerde bir ralli yaşanabileceğini ancak bunun kısa süreli olmasını beklediklerini vurgulayan Yıldız, “Türkiye Arjantin olur mu gibi şeyler konuşuluyor. Türkiye geçmişte de zorlu dönemlerden geçti ama hiçbir zaman iflas durumu olmadı. Kısa bir süre ralli olsa da stabil hale gelecektir. Ben yılın ikinci yarısında Türkiye’ye sıcak para girişi olacağına inanıyorum” diye konuştu.