Jeotermal ile serada % 60 verim yakalayacak
Alarko, Türkiye’nin mevcut kapasitesini ikiye katlayacak büyüklükte yeni topraksız tarım seraları kuruyor. Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, jeotermal ile serada verimlilik oranının yüzde 60’a kadar arttığını söyledi.
Alarko, Türkiye’nin mevcut kapasitesini ikiye katlayacak büyüklükte yeni topraksız tarım seraları kuruyor. Yatırım başladı, 600 dönümde üretim bu yıl tamamlanacak. Alto Farm markasıyla ilk hasat bu ay yapılacak. Toplam yatırım 650 milyon dolara ulaşacak. Tamamlandığında 5 bin dönüme ulaşacak seralarda toplam 4 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak. İstihdamın yüzde 90’ı kadınlardan oluşacak.
Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız; yatırımın ayrıntılarını açıkladığı basın toplantısında topraksız tarımda Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğunu, bu potansiyelin jeotermal kaynaklardan kaynaklandığını anlattı. Çünkü Türkiye, Avrupa’da jeotermal kaynaklar açısından 1’inci sırada ancak toprak altındaki sıcak suyun ısısı elektrik üretimi için düşük. Oysa seralar için bu ısı uygun ve jeotermal ile serada verimlilik oranı yüzde 60’a kadar artıyor.
Organomineral gübre tesisi kurulacak
Tarım ve gıda yatırımını döngüsel bir iş koluna çevirmeyi hedefleyen Alarko, konuya daha geniş bir perspektiften bakıyor. Bu kapsamda jeotermal sulama ile seralarda üretim yaparken bir yandan da buradan çıkan kalıntıları gübre haline getirmek üzere bir tesis kurulacak. Kimya sektöründeki bu girişim ile klasik gübreden daha yoğun ve verimli, çevresel etkileri azaltılmış bir gübre olan organomineral gübre üretimi yapılacak ve Alarko üretim sahalarında öncelikli olarak kullanılacak. Fazlası ise piyasaya sunulacak. Yıldız, “Yılda 300 bin ton sebze meyve üretimi gerçekleştirmeyi ve 2028 yılında bu büyüklükteki bir üretim ile dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz” dedi.
Kim seçilirse seçilsin 2024 daha iyi olur
Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve yatırımları askıya almadıklarını belirterek, “ Şu anda gri bölgeye girdik. Seçimde kim kazanırsa kazansın 2024’ün 2023’ten iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz” dedi. Seçim sonrası, döviz kurlarında ve faizlerde bir ralli yaşanabileceğini ancak bunun kısa süreli olmasını beklediklerini vurgulayan Yıldız, “Türkiye Arjantin olur mu gibi şeyler konuşuluyor. Türkiye geçmişte de zorlu dönemlerden geçti ama hiçbir zaman iflas durumu olmadı. Kısa bir süre ralli olsa da stabil hale gelecektir. Ben yılın ikinci yarısında Türkiye’ye sıcak para girişi olacağına inanıyorum” diye konuştu.