Jimmy Key, e-ticaret cirosunu 2.5 katına çıkardı

Dijital pazarlamanın tüm kanallarını satış ve marka imajı için kullandıklarının altını çizen Jimmy Key Ürün Yönetimi Direktörü Erhan Çiçek, “Perakende sezonuna uygun bir iletişim takvimimiz var. Sıcak sezon içerisinde marka imajına ve koleksiyonlara yönelik iletişim yaparken, sezon sonlarında indirim ve kampanya iletişimine ağırlık veriyoruz.

Belirli dönemlerde sosyal medyada influencer çalışmalarıyla marka bilinirliğini destekleyecek ve satışa etki edecek işler yapıyoruz. Jimmy Key olarak hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticaret kanallarında büyüme stratejisi uyguluyoruz. Nisan ortasına geldiğimizde Türkiye'de 5, yurtdışında 1 mağaza açtık. E-ticaret ciromuzu 2.5 katına çıkardık.

Mağaza açmak bir yatırım ve lokasyon seçimi oldukça kritik, doğru müşteri ile buluşmamız gerekiyor. Çok doğru bir nakit akışı planlaması yapılmalı” dedi. Çiçek, “Geçen sene e-ticaretin ciro içerisindeki payı yüzde 9, 2023 yılı ilk 3 ay içerisindeki payı ise yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2022 yılı ilk 3 aya göre e-ticaret ciro payında yüzde 1'lik bir düşüş mevcut.

Bu düşüşün sebebi de Şubat ayında ülke genelinde yaşadığımız üzücü deprem felaketi. Bu dönemde biz de odağımızı tamamıyla bölge desteğine çevirdik. Öte yandan Jimmy Key ürün kalitesi ve kumaşlarıyla rakiplerinden ayrıştığı için müşterinin fiziksel olarak ürünü görmesi, dokunması satın alma sürecinde çok etkili.

İstihdam sağlamak ve marka bilinirliği açısından oldukça pozitif diğer etkileri var. İnternet ise sınırları olmayan bir satış kanalı ve doğru bir dijital pazarlama ile tüm kitlelere ulaşabilirsiniz. 2022 yılında online müşterilerimiz ortalama 1.53 kez sitemizden alışveriş yaptı. E-ticarette kadın müşteri oranımız yüzde 99, yaş aralığı 30-45, ağırlık ortalamada ise müşteri yaşımız 38” şeklinde konuştu.