Jimmy Key, Türkiye’de 100 yurtdışında 30 mağazaya ulaşacak

Sun tekstil bünyesinde faaliyet gösteren ve bundan 26 yıl önce İzmir’de kurulan moda perakende markası Jimmy Key, yurtiçinde 2024’ün sonuna kadar Türkiye’de 100, yurtdışında ise 30 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Lenzing Group tarafından, çevreye duyarlı süreçlerle üretilen botanik kökenli TENCEL elyafları ile Jimmy Key’in, Comfy Mood koleksiyonunun tanıtımında Dünya Gazetesi’yle biraraya gelen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil olarak öncelikli işlerinin ihracat olduğunu ve Jimmy Key ile bir anlamda perakendeciliği öğrenmeye başladıklarını söyledi.

“1 milyar dolar ciroya gelince ‘oldu bu iş’ diyeceğiz”

Elvan Ünlütürk, Zara, Pull&- Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho gibi markaları bünyesinde barındıran ve dünyanın önde gelen moda dağıtımı gruplarından İspanyol Inditex grubuna üretim yaptıklarını belirterek, büyük bir tasarım güçlerinin olduğuna işaret etti.

Sun Tekstil’in İngiltere’de ve İspanya’da tasarım ofislerinin olduğunu belirten Ünlütürk,, sözlerine şöyle devam etti: “Ürünlerimizin tamamını kendi tasarımlarımızdan satıyoruz. Inditex’e de ürün satsak kendi tasarımlarımızı satıyoruz. Şu anda pazarın en büyüğü Inditex denebilir. Çünkü 30 milyar dolara gelmiş bir ciroları var.

Biz de Jimmy Key olarak 2030 yılına kadar 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Bu büyüklüğe geldiğimiz zaman ‘oldu bu iş’ diyeceğiz. Jimmy Key’i bir dünya markası haline getirebileceğimize inanıyoruz.” Kuruldukları günden bu yana markayı grubun bir parçası olacak kadar büyük bir iş haline getirmeye karar verdiklerini ve şu anda geldikleri noktada Türkiye’de mevcut 62 mağazaları olduğunu ifade eden Ünlütürk, “Gelecek ay 4 mağaza daha açacağız.

Yılsonu itibariyle de 73 mağazaya ulaşmış olacağız. 2024’ün sonuna kadar Türkiye'de 100 mağazaya ulaşırız” dedi. Bu sene yurtdışında da mağazalar açmaya başladıklarını söyleyen Ünlütürk, şu anda 3 konsept mağazaları olduğunu ve bu senenin sonunda 5 farklı ülkede 10 mağazaya geleceklerini, 2024’ün sonunda ise 30 mağazaya ulaşmış olacaklarını belirterek, "2030'a kadar da yurt dışında 100 mağaza hedefliyoruz" dedi.

Romanya Avrupa’ya giriş kapısı

Irak’ta ve Romanya’da mağaza açtıklarını anlatan Ünlütürk, şunları söyledi: “Çok büyük bir tasarım gücümüz var. Şimdi ise planımız Romanya'da derinleşmek. Çünkü orası bir Avrupa Birliği ülkesi. Romanya’yı Avrupa’ya giriş kapısı olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra bayilerle de görüşüyoruz. Suudi Arabistan'da, Azerbaycan'da ve Kıbrıs'ta üç farklı grupla beraber çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda oralarda da mağazalar açacağız.”