Johnson & Johnson tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i satın alacak
ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson, kardiyovasküler alanındaki pozisyonunu güçlendirmek üzere tıbbi cihaz şirketi V-Wave'i 1,7 milyar dolara satın alacağını bildirdi.
Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, kalp yetmezliği hastaları için yenilikçi tedavi seçenekleri geliştirmeye odaklanan V-Wave'i satın almak için anlaşma yapıldığı duyuruldu.
Anlaşma şartlarına göre, V-Wave'e 600 milyon dolarlık peşin ödeme ve 1,1 milyar dolara kadar ek düzenleyici ve ticari potansiyel ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada, V-Wave'in, Johnson & Johnson MedTech'in bir parçası olarak şirkete katılacağı aktarıldı.
Açıklamada, satın alma işleminin, düzenleyici onayların alınmasına bağlı olarak yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Satın almanın Johnson & Johnson MedTech'in kardiyovasküler hastalıklara yönelik konumunu güçlendireceği vurgulanan açıklamada, aynı zamanda büyüme potansiyeli olan pazarlara geçişi hızlandıracağı ve kalp yetmezliği uzmanlarıyla ilişkilerini derinleştireceği ifade edildi.