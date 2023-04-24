Jumbo ile İtalyan Baci Milano işbirliğine imza attı

Kerim ÜLKER

Baci Milano kurucuları Silvia Arienti ve Gi­ovanni Colombo’nun da katıldı­ğı fuarda konuşan Sami Hotak, “Jumbo’nun temelinde el işçili­ği, özen ve zanaatkarlık var. Ta­sarım, odağın merkezinde. Baci Milano’nun DNA’sında da aynı tasarım tutkusu yer alıyor. Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri olmaktan dolayı mut­luyuz. Amacımız markanın gün­cel tüm koleksiyonlarını Türki­ye’de ulaşılabilir hale getirmek” dedi. Jumbo’nun büyüme stra­tejisini anlatan Hotak, “2023'te 10 mağaza açacağız ve yılsonun­da Türkiye'deki toplam mağaza sayımız 70'i aşacak" dedi.

Baci Milano kurucusu Silvia Arienti ise ortaklıktan duydu­ğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli ve Bursa başta olmak üzere, Türkiye'deki tedarikçile­rimizden yıllık 500 bin euroluk alım yapıyoruz" diye konuştu.

Adı Türkiye'den ilham aldı

Türkiye’den ürün dışında il­ham da aldıklarını ifade eden Arienti, “Türkiye’ye yıllar önce geldiğim dönemde gittiğim bir restoranda ‘Baci’ adlı bir yazıy­la karşılaştım. Bu ismi çok be­ğenip markamızın adı yaptık” dedi.