Jumbo ile İtalyan Baci Milano işbirliğine imza attı
Jumbo, İtalya'nın dünyaca ünlü tasarım markası Baci Milano'nun Türkiye'deki res¬mi partneri oldu. Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, markanın 6 farklı temadan ve toplamda 700'ü aşkın parçadan oluşan ko¬leksiyonu seçili Jumbo mağaza¬larında ve internetten satışa su¬nulduğunu söyledi.
Kerim ÜLKER
Baci Milano kurucuları Silvia Arienti ve Giovanni Colombo’nun da katıldığı fuarda konuşan Sami Hotak, “Jumbo’nun temelinde el işçiliği, özen ve zanaatkarlık var. Tasarım, odağın merkezinde. Baci Milano’nun DNA’sında da aynı tasarım tutkusu yer alıyor. Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri olmaktan dolayı mutluyuz. Amacımız markanın güncel tüm koleksiyonlarını Türkiye’de ulaşılabilir hale getirmek” dedi. Jumbo’nun büyüme stratejisini anlatan Hotak, “2023'te 10 mağaza açacağız ve yılsonunda Türkiye'deki toplam mağaza sayımız 70'i aşacak" dedi.
Baci Milano kurucusu Silvia Arienti ise ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli ve Bursa başta olmak üzere, Türkiye'deki tedarikçilerimizden yıllık 500 bin euroluk alım yapıyoruz" diye konuştu.
Adı Türkiye'den ilham aldı
Türkiye’den ürün dışında ilham da aldıklarını ifade eden Arienti, “Türkiye’ye yıllar önce geldiğim dönemde gittiğim bir restoranda ‘Baci’ adlı bir yazıyla karşılaştım. Bu ismi çok beğenip markamızın adı yaptık” dedi.