  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Jumbo ile İtalyan Baci Milano işbirliğine imza attı
Takip Et

Jumbo ile İtalyan Baci Milano işbirliğine imza attı

Jumbo, İtalya'nın dünyaca ünlü tasarım markası Baci Milano'nun Türkiye'deki res¬mi partneri oldu. Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, markanın 6 farklı temadan ve toplamda 700'ü aşkın parçadan oluşan ko¬leksiyonu seçili Jumbo mağaza¬larında ve internetten satışa su¬nulduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kerim ÜLKER

Baci Milano kurucuları Silvia Arienti ve Gi­ovanni Colombo’nun da katıldı­ğı fuarda konuşan Sami Hotak, “Jumbo’nun temelinde el işçili­ği, özen ve zanaatkarlık var. Ta­sarım, odağın merkezinde. Baci Milano’nun DNA’sında da aynı tasarım tutkusu yer alıyor. Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri olmaktan dolayı mut­luyuz. Amacımız markanın gün­cel tüm koleksiyonlarını Türki­ye’de ulaşılabilir hale getirmek” dedi. Jumbo’nun büyüme stra­tejisini anlatan Hotak, “2023'te 10 mağaza açacağız ve yılsonun­da Türkiye'deki toplam mağaza sayımız 70'i aşacak" dedi.

Baci Milano kurucusu Silvia Arienti ise ortaklıktan duydu­ğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli ve Bursa başta olmak üzere, Türkiye'deki tedarikçile­rimizden yıllık 500 bin euroluk alım yapıyoruz" diye konuştu.

Adı Türkiye'den ilham aldı

Türkiye’den ürün dışında il­ham da aldıklarını ifade eden Arienti, “Türkiye’ye yıllar önce geldiğim dönemde gittiğim bir restoranda ‘Baci’ adlı bir yazıy­la karşılaştım. Bu ismi çok be­ğenip markamızın adı yaptık” dedi.