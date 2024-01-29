Kadın emeği ürünler ŞOK Marketler raflarında

Deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler, seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu.

ŞOK Marketler tarafından 2019 yılında kadın girişimcilere destek olmak amacıyla başlatılan "Ben de Varım" projesinde ilk etapta ev kadınlarının ürettiği bez çantalar satın alınarak, mağazalarda satışa sunulmuştu. Bu yıl, kooperatiflerle yeni işbirliği sayesinde projenin kapsamı genişledi.

Üç kentten geliyor

Hatay, Adana ve Ankara'daki kadın kooperatiflerinde üretilen zeytin ve zeytinyağından coğrafi işaretli ürünlere, tarhana ve sebze kurusundan el işi tülbentlere kadar onlarca farklı kategorideki ürün ŞOK raflarında tüketiciler ile buluştu.

ŞOK Marketler, gelecek dönemde işbirliği yapılan kooperatif sayısının ve ürün çeşitliliğinin daha da artırılmasını, satışların sürekliliğinin sağlanarak kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefliyor.

'Yerel istihdamı desteklemek istiyoruz'

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, kadınların üretim ve istihdama katılmasının toplumsal refah için öneminin farkında olduklarını belirtti.

Fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarından bahseden ve çalışanlarının yarısından fazlasının kadın olmasından duydukları gururu dile getiren Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da kadınlar tarafından üretilen bez çantaları kar amacı gütmeden mağazalarımızda satışa sunarak 'Ben de Varım' projemizi başlatmıştık. Bugün projemizin kapsamını daha da genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Çeşitli kadın kooperatifleri ile işbirliği yapıp ürünlerini satın alarak kadınların hane ekonomilerine katkıda bulunurken, yerel istihdamı da desteklemek istiyoruz. Ürün aldığımız kooperatifler aracılığıyla deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden güçlenmesi için de desteğimizi var gücümüzle sürdürüyoruz."

Demirel, ilk etapta ürünleri yaklaşık 100 mağazada satışa sunduklarını, mağaza sayısını artırmayı ve projeyi kadın kooperatiflerine sürekli gelir sağlayacak bir model haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.