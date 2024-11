'Kadın Marka Tercih Endeksi’ açıklandı! Tüketiciler seçimlerini yaptı

Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarından Kadın Marka Tercih Endeksi ikinci kez açıklandı. Pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan kadın hedef kitle özelinde yapılan araştırma hakkında Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, günümüzde kadınların genellikle satın alma kararlarında etkili bir rol oynadığını belirtti.

Çalışma 40 sektörü kapsıyor

“Ailedeki ya da toplumdaki yeri fark etmeksizin tüketim kararları kadının söz sahibi olduğu bir alandır” diyen Özüm Acar, “Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 40 farklı sektörü ele aldık. 23 Eylül- 11 Ekim 2024 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak Türkiye genelinde 6 bin 800’ün üzerinde arama ile 18 ila 55 yaş ve üstü kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi” diye konuştu.

Dereceye giren markalar

Bu yıl çarpıcı sonuçlarla karşılaştıklarını belirten İtibar Akademisi Direktörü Arlin Tavit ise dereceye giren markaları açıkladı. Kadın Marka Tercih Endeksi’nin sektörler ve alfabetik olarak sıralamaları şöyle:

Akaryakıt: Aygaz, Aytemiz , Bp, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türkiye Petrol

Araç Kiralama: Avis, Budget, Getir, Otoplus, Sixt, Tiktak, Yolcu360

Alkolsüz İçecek: Beypazarı, Coca Cola, Çaykur, Dimes, Fanta, Pepsi, Uludağ

Altın Ve Mücevherat: Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Koçak, Pandora, So CHIC, ZEN Pırlanta

Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası

Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Samsung, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Erpiliç, Gedik, Namet, Şenpiliç

Bebek Ve Çocuk Ürünleri: Civil, Dalin, Ebebek, Panço, Prima, Soobe, Uni Baby

Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata: Eti, Kahve Dünyası Gofrik, Nestle, Şölen, Torku, Lotus, Ülker

Cilt Bakım: Bioderma, Cosmed, Cream Co, La Roche Posay, Sinoz, The Ceel, The Purest Solutions

Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Bosch, LG, Philips, Samsung, Vestel

Erkek Giyim: Beymen Club, Calvin Klein, D`S Damat, Hugo Boss, Kiğılı, Les Benjamins, Mavi

Elektronik Perakende: Arçelik, Bosch, LG, MediaMarkt, Philips, Teknosa, Vestel

Dijital Bankacılık Uygulaması: Akbank, Denizbank, Enpara, QNB Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası

Fast Food (Yerli): Aspava, Bereket Döner, HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Tavuk Dünyası, Terra Pizza

Fast Food (Yabancı): Burger King, Domino's Pizza, KFC, McDonald's, Popeyes®, Sbarro, Starbucks

Kadın Çanta: Beymen, Guess, MANC, Pierre Cardin, Stradivarius, Tommy Hilfiger, Vakko

Kadın Giyim: H&M, Imannoor, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Zara

Kağıt Havlu Ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Focus, Maylo, Papia, Selpak, Sleepy, Solo

Kargo: Aras Kargo, GKN Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, UPS Kargo, Yurtiçi Kargo

Küçük Ev Aletleri Ve Ankastre: Arçelik, Arzum, Dyson, Fakir, Karaca, Kumtel, Philips

Makarna: Arbella, Barilla, Filiz Makarna, Mutlu Makarna, Nuh’un Ankara, Oba Makarna, Pastavilla

Mobilya: Bellona, Doğtaş, Enza Home, İstikbal, Kelebek, Lazzoni, Mondihome

Mutfak Ve Banyo Tezgahı: Cosentino, Çimstone, Dekton, Franke, IKEA, Silestone, Vitra

Otomobil: BMW, Ford, Honda, Kia, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota

Pizza (Yerli): Domino's Pizza, Memo döner pizza, Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Time, Tadım Pizza, Terra Pizza

Pizza (Yabancı): Domino's Pizza, Italian Dİ'PİZZA, Little Caesars Pizza, Papa Johns, Pizza Hut, Pizza Time, Sbarro

Porselen Ve Züccaciye Ürünü: Emsan, Güral Porselen, Karaca, Korkmaz, Kütahya Porselen, Madame Coco, Porland

Sağlıklı Atıştırmalık: Fellas, Frosse, Haphug, Humm Organic, Mogida, Wefood, Züber

Sigorta: AgeSA, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Generali, Koru Sigorta

Süpermarket: A101, BİM, File, Metro, Migros, Onur Market, ŞOK

Süt Ve Süt Ürünleri: Dost, Eker, İçim, Pınar, Sütaş Torku, Ünal

Spor Giyim: Adidas, Decathlon, Hummel, Nike, Oysho, Puma, Skechers

İç Giyim: Calzedonia, Dagi, Penti, Pierre Cardin, Seher Yıldızı, Suwen, Tutku

Ev Tekstili: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Sarev, Taç, Yataş

Kadın Hijyen Ürünleri: Beije, Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Rexona, Sleepy

Kozmetik: Flormar, Golden Rose, Gratis, Kiko Milanİo, Loreal, MAC, Nivea

Şampuan Ve Saç Bakım Ürünü: Bioblas, Bioxcin, Clear, Elidor, Gliss, Pantene, Urban

E Ticaret Sitesi: Amazon, Cimri, Getir, Hepsiburada, Sahibinden, Trendyol, Yemek Sepeti

Vitrifiye Ve Seramik: Bien, Çanakkale Seramik, Ege Seramik, Hitit Seramik, Kale Seramik, NG Kütahya Seramik, VitrA