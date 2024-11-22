'Kadın Marka Tercih Endeksi’ açıklandı! Tüketiciler seçimlerini yaptı
Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan 'Kadın Marka Tercih Endeksi’nin ikincisi açıklandı. Kozmetikten bankacılığa, otomotivden mobilyaya, kadınların kalbini fetheden markalar belli oldu.
Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarından Kadın Marka Tercih Endeksi ikinci kez açıklandı. Pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan kadın hedef kitle özelinde yapılan araştırma hakkında Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, günümüzde kadınların genellikle satın alma kararlarında etkili bir rol oynadığını belirtti.
Çalışma 40 sektörü kapsıyor
“Ailedeki ya da toplumdaki yeri fark etmeksizin tüketim kararları kadının söz sahibi olduğu bir alandır” diyen Özüm Acar, “Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 40 farklı sektörü ele aldık. 23 Eylül- 11 Ekim 2024 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak Türkiye genelinde 6 bin 800’ün üzerinde arama ile 18 ila 55 yaş ve üstü kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi” diye konuştu.
Dereceye giren markalar
Bu yıl çarpıcı sonuçlarla karşılaştıklarını belirten İtibar Akademisi Direktörü Arlin Tavit ise dereceye giren markaları açıkladı. Kadın Marka Tercih Endeksi’nin sektörler ve alfabetik olarak sıralamaları şöyle:
Akaryakıt: Aygaz, Aytemiz , Bp, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türkiye Petrol
Araç Kiralama: Avis, Budget, Getir, Otoplus, Sixt, Tiktak, Yolcu360
Alkolsüz İçecek: Beypazarı, Coca Cola, Çaykur, Dimes, Fanta, Pepsi, Uludağ
Altın Ve Mücevherat: Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Koçak, Pandora, So CHIC, ZEN Pırlanta
Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası
Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Samsung, Vestel
Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Erpiliç, Gedik, Namet, Şenpiliç
Bebek Ve Çocuk Ürünleri: Civil, Dalin, Ebebek, Panço, Prima, Soobe, Uni Baby
Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata: Eti, Kahve Dünyası Gofrik, Nestle, Şölen, Torku, Lotus, Ülker
Cilt Bakım: Bioderma, Cosmed, Cream Co, La Roche Posay, Sinoz, The Ceel, The Purest Solutions
Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Bosch, LG, Philips, Samsung, Vestel
Erkek Giyim: Beymen Club, Calvin Klein, D`S Damat, Hugo Boss, Kiğılı, Les Benjamins, Mavi
Elektronik Perakende: Arçelik, Bosch, LG, MediaMarkt, Philips, Teknosa, Vestel
Dijital Bankacılık Uygulaması: Akbank, Denizbank, Enpara, QNB Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası
Fast Food (Yerli): Aspava, Bereket Döner, HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Tavuk Dünyası, Terra Pizza
Fast Food (Yabancı): Burger King, Domino's Pizza, KFC, McDonald's, Popeyes®, Sbarro, Starbucks
Kadın Çanta: Beymen, Guess, MANC, Pierre Cardin, Stradivarius, Tommy Hilfiger, Vakko
Kadın Giyim: H&M, Imannoor, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Zara
Kağıt Havlu Ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Focus, Maylo, Papia, Selpak, Sleepy, Solo
Kargo: Aras Kargo, GKN Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, UPS Kargo, Yurtiçi Kargo
Küçük Ev Aletleri Ve Ankastre: Arçelik, Arzum, Dyson, Fakir, Karaca, Kumtel, Philips
Makarna: Arbella, Barilla, Filiz Makarna, Mutlu Makarna, Nuh’un Ankara, Oba Makarna, Pastavilla
Mobilya: Bellona, Doğtaş, Enza Home, İstikbal, Kelebek, Lazzoni, Mondihome
Mutfak Ve Banyo Tezgahı: Cosentino, Çimstone, Dekton, Franke, IKEA, Silestone, Vitra
Otomobil: BMW, Ford, Honda, Kia, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota
Pizza (Yerli): Domino's Pizza, Memo döner pizza, Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Time, Tadım Pizza, Terra Pizza
Pizza (Yabancı): Domino's Pizza, Italian Dİ'PİZZA, Little Caesars Pizza, Papa Johns, Pizza Hut, Pizza Time, Sbarro
Porselen Ve Züccaciye Ürünü: Emsan, Güral Porselen, Karaca, Korkmaz, Kütahya Porselen, Madame Coco, Porland
Sağlıklı Atıştırmalık: Fellas, Frosse, Haphug, Humm Organic, Mogida, Wefood, Züber
Sigorta: AgeSA, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Generali, Koru Sigorta
Süpermarket: A101, BİM, File, Metro, Migros, Onur Market, ŞOK
Süt Ve Süt Ürünleri: Dost, Eker, İçim, Pınar, Sütaş Torku, Ünal
Spor Giyim: Adidas, Decathlon, Hummel, Nike, Oysho, Puma, Skechers
İç Giyim: Calzedonia, Dagi, Penti, Pierre Cardin, Seher Yıldızı, Suwen, Tutku
Ev Tekstili: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Sarev, Taç, Yataş
Kadın Hijyen Ürünleri: Beije, Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Rexona, Sleepy
Kozmetik: Flormar, Golden Rose, Gratis, Kiko Milanİo, Loreal, MAC, Nivea
Şampuan Ve Saç Bakım Ürünü: Bioblas, Bioxcin, Clear, Elidor, Gliss, Pantene, Urban
E Ticaret Sitesi: Amazon, Cimri, Getir, Hepsiburada, Sahibinden, Trendyol, Yemek Sepeti
Vitrifiye Ve Seramik: Bien, Çanakkale Seramik, Ege Seramik, Hitit Seramik, Kale Seramik, NG Kütahya Seramik, VitrA