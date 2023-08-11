Kalekim’in 2023 yılının ilk 6 ayında net dönem karı yüzde 86 artışla 344 milyon TL oldu

Kalekim, 2023 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme performansını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirdi. Kalekim, 2023 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 9 Ağustos 2023’te Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kalekim, 2023 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı güçlü büyüme performansını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı yatırım ve iş birlikleri ile finansal yapısını daha da güçlendiren Kalekim, 2022 yılının ilk yarısında 185,1 milyon TL olan net dönem karını, 2023 yılının aynı döneminde %86 oranında artırarak 343,7 milyon TL’ye çıkardı.

“50’nci yılımızda yeni başarılarla öncü marka konumumuzu daha da güçlendiriyoruz”

Kalekim’in 2023 yılının ilk çeyreğindeki başarılı performansını yılın ikinci çeyreğinde sürdürdüğünü vurgulayan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, şunları söyledi:

“Türkiye yapı kimyasalları sektöründeki öncü marka konumumuzu 50’nci yılımızda, yeni başarılarla daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle halka arz sürecinin ardından koyduğumuz hedefler doğrultusunda attığımız adımların hem üretim gücümüze hem de finansal rakamlarımıza çok olumlu yansımaları oldu. Geçen yılı hedeflerimizin üstünde bir başarı ile kapattıktan sonra bu yıla da finansal açıdan güçlü bir giriş yaptık.

Yaptığımız yatırımlar ve iş birliklerinin de katkısıyla yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarıyı ikinci çeyrekte de sürdürdük. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 185,1 milyon TL olan net dönem karımızı, 2023 yılının aynı döneminde %86 oranında artırarak, 343,7 milyon TL’ye çıkardık. Aynı şekilde yurt içi satışlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre %85, yurt dışı satışlarımızı da %39 oranında arttı. Yılın ilk yarısındaki FAVÖK marjımız, 2022 yılının aynı döneminde göre 20 baz puan artarak %22,9 olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız da 40 baz puan iyileşerek %39 seviyesine ulaştı. Tüm bunlarla birlikte yılın ilk 6 ayındaki net satışlarımız ise %69 artışla 1,45 milyar TL’ye ulaştı. Böylece ilk çeyrekteki güçlü büyümemizi yılın ikinci çeyreğine de taşımış olduk.”

“GES yatırımı ile enerji maliyetlerimizi düşürüp, karbon ayak izimizi daha da küçülteceğiz”

Kalekim’in, Türkiye yapı kimyasalları sektöründe yarım asrı aşan tecrübesiyle yeni başarılara yürüdüğünü belirten Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, şunları kaydetti:

“Şirket olarak, 1973 yılında çıktığımız yolda yarım asrı geride bırakıyoruz. Bu yarım asra sektörümüzde pek çok ilki ve başarıyı sığdırdık. Şimdi ise, yeni ilkler için yeni adımlar atıyoruz. Bunların başında ise, daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek adına temiz enerji noktasındaki yatırımımız geliyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile artan ve iç dinamiklerin de etkisiyle ülkemizde rekor fiyatlara ulaşan enerji maliyetlerini düşürmek adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurma kararı aldık. Yozgat Yerköy’deki Kaleseramik Özel OSB’de yapacağımız toplam 7.19 mWp kapasitesindeki GES yatırımı ile enerji maliyetlerimizi düşürmenin yanında karbon ayak izimizi daha da küçültmeyi hedefliyoruz.

Öncelikli olarak, grup içi ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirmeyi planladığımız GES yatırımı için, elektrik-inşaat-mekanik işler dâhil olmak üzere anahtar teslim 6,05 milyon dolar bedel ile sözleşme imzaladık. ÇED uygunluk başvurusu tamamlanan ve 2024 yılının başında faaliyete geçirmeyi planladığımız GES yatırımımızın finansmanının %70’ini uzun vadeli yatırım kredisinden, %30’unu da kendi özkaynaklarımızdan karşılayacağız. GES yatırımımız faaliyete geçtiğinde, üreteceği elektriğin yaklaşık %50'siyle şubelerimizin elektrik tüketimini karşılamayı, diğer %50’yi de şebekeye vermeyi planlıyoruz. Gerek enerji maliyetlerini düşürme gerekse de sürdürülebilirlik hedeflerimiz için büyük önem verdiğimiz bu yatırımın, aynı zamanda ülkemizin sektördeki yeşil dönüşüme de öncü bir yatırım olacağına inanıyoruz.

Bunun yanında yurt dışı yatırımları noktasındaki çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. En büyük ihracat pazarımız olan Irak’ın Duhok kentinde, kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanan şubemiz ile hem Irak pazarındaki hem de Orta Doğu pazarındaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz.

“Yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı için SPK’na başvuru yapıldı”

Ayrıca güçlü bir Kalekim yaratma hedefimiz doğrultusunda bu yılın ikinci çeyreğinde, şirketimizin sermaye yapısını güçlendirecek önemli bir adım attık. Şirketimizin 115 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %300’lük bir artışla 345 milyon TL artırarak 460 milyon TL’ye çıkarmak için 23 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptık. SPK’dan gelecek görüş doğrultusunda yatırımcılarımızı konuyla ilgili olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.”