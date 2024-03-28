Kalyon Enerji, Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı oldu

Kalyon Enerji, UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak; özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer almayı ve hesap verebilirlik saydamlık ilkeleri ile UN Global Compact’ın 10 ilkesini şirket kültürüne entegre edeceği taahhüdünü verdi.

“Toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için öncü rol oynuyoruz”

UN Global Compact’ın, 160’ın üzerinde ülkede, 15 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile faaliyet gösterdiğini söyleyen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Kalyon Enerji'nin UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atması, sadece bir şirketin değil, küresel sürdürülebilirlik mücadelesinin de önemli bir adımıdır. Bu taahhüt, bizim kendi operasyonlarımıza odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için de öncü rol oynuyor. Kalyon Enerji olarak, imza attığımız ilkelere olan bağlılığımızı ve uygulama stratejimizi paylaşmak istiyoruz. Şirketimiz, her sene düzenli olarak yayınlayacağı raporlarla bu ilkelere nasıl uyduğunu ve uygulamaya koyduğunu açıklayacak. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, BM’nin diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde aktif olarak yer almayı ve bu ilkeleri; şirket stratejimiz, kültürümüz ve günlük operasyonlarımıza entegre etmeyi taahhüt ediyoruz.”

Dr. Ata, sözlerine şöyle devam etti; “Kalyon Enerji olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın göstergelerinden 7, 8, 13 ve 15’inci maddelerine doğrudan katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu maddeleri şöyle sıralayabiliriz:

· SKA 7 başlığı altında herkes için güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlıyoruz,

· SKA 8 başlığında ise istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlayarak istihdamı destekliyoruz,

· SKA 13 başlığında da iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele ediyoruz,

· SKA 15 başlığında biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için karasal ekosistemleri koruyacak ve iyileştirecek çalışmalar yürütüyoruz.

Kalyon Enerji olarak faaliyetlerimize sadece ticari bir anlam yüklemiyoruz; daha iyi bir dünyada yaşamak için, çevre ve iklim dostu olmanın yeterli olmadığına inanıyoruz. İnsanın ve doğadaki diğer canlıların uyum içinde olduğu bir gezegende mutlu bir hayat ilkesiyle toplumsal faydayı odağımıza alıyoruz. Bu bakış açısıyla UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğimizi belirtmek isterim” dedi.