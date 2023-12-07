Kalyon PV'den, 2024 yılında 100 milyon dolarlık ek yatırım

Nagihan KALSIN

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda Kalyon Holding’in bu alana yönelik yaptığı çalışmaların, yatırımların, yıl sonu değerlendirmesinin ve 2024 yılı hedeflerinin açıklandığı toplantıda, Kalyon PV'nin önümüzdeki yıl 100 milyon dolarlık ilave yatırım yapacağı açıklandı.

Teknoloji dönüşümünü hayata geçirecek olan şirket, 2025'te ise 500 NW'lık ihracat hedefliyor. Kalyon PW'nin Ankara'daki fabrikasında gerçekleşen toplantıda konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, "Kalyon PV olarak Türkiye’nin merkezinde komple bir tesis kurduk.

Bu tesis, Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliğini taşıyor. Burada çok önemli yatırımlar yaptığımız büyük bir Ar-Ge merkezimiz de var. Bu tesis aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir merkez. Gelecekte Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz diyebiliriz.

Ne Avrupa’da ne de Amerika’da örneği olmayan bu tesis ile Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlıyoruz. Özellikle; ithal ettiğimiz ürünleri artık yüzde 80 oranında burada üretebilecek kapasiteye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kalyon olarak, Konya Karapınar’da 1300 MW güce sahip Avrupa’nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduklarını anlatan Elvan,”Bunun da ötesinde; sadece Karapınar’da değil, diğer bölgelerimiz için de sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu bakış açısıyla; enerji özelinde de önümüzdeki süreçte yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fabrikanın yıllık kapasitesi artırılacak

Sadece bu fabrika için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Elvan, hedeflerinin 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak olduğunu dile getirdi. Fabrikadaki yıllık 2 GW’lik kapasiteyi artırmaya devam edeceklerini belirten Elvan, “Tüm bunlar; Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle son 1-2 haftadır yoğun olarak yurt dışında bu konularla ilgili çalışmalar yürüttüm. İnşallah; en güzel haberleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Üretim kapasitemizi 10 GW’a çıkaracağız”

Güneş enerjisinde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding’in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon PV’nin yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduğunu ifade eden Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, “Ürettiğimiz paneller yüzde 80’in üstünde bir yerlilik oranına sahip. Bugün 500 milyon doları aşan yatırım hacmine sahibiz. Kalyon PV entegre tesisimizde 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıllık 2 GW’lık güneş panelini; ingot, wafer, hücre ve panel olarak entegre biçimde üretiyoruz.

Hedefimiz, üretim kapasitesini 10 GW’a çıkarmak ve Türkiye’nin ihtiyacı olduğu yenilenebilir enerji ihtiyacını tamamen milli kaynaklarımızla sağlayarak, enerji ithalatının önüne geçebilmektir. Neticede 10 GW üretim kapasitesine ulaştığımızda; yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz” diye konuştu.

"Fabrikamız karbon sıfır yapıya kavuşacak"

Geçtiğimiz aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatını ABD’ye gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersan Tüfekçi, “2024 yılında teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 MW ihracat yapma hedefimiz bulunuyor. Teknolojik dönüşümle birlikte, 2024'te 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde üretim alanlarımız daha ileri teknolojiye sahip olurken fabrikamız karbon sıfır bir yapıya kavuşacak” diye konuştu.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki güneş enerjisi santrali kurulumunun panel tedarikçiliğini üstlendiklerini ve toplamda 3 GW’ın üzerinde santral kurulumunun da bir parçası olduklarını kaydeden Tüfekçi, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin de panel sağlayıcısı olduklarını belertti.

Fabrikada üretilen güneş panellerinin sevkiyatında kullanılan ambalajlarda modernizasyon çalışmaları sayesinde yıllık yaklaşık 3718 adet ağaç kesiminin önüne geçttiklerini söyleyen Tüfekçi, "Argon geri dönüşüm sistemimizle dışarıdan temin edilen Argon gazının tüketim oranı yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı” dedi.