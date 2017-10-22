Kamikaze drone'lar göreve hazır

22 Ekim 2017

Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ. (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, STM tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen "kamikaze drone"ların seri üretimine başlandığını bildirdi.

Söz konusu drone'lar; otonom taktik vurucu sabit kanatlı "ALPAGU", otonom döner kanatlı vurucu "KARGU" ve otonom döner kanatlı keşif amaçlı "TOGAN" modellerinden oluşuyor.

ALPAGU

Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının kritik ekipmanlarından olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor. Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor. ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.

KARGU

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU ise döner kanatlı kamikaze sınıfında bulunuyor. KARGU, yapısal farkının dışında operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer görevleri yerine getiriyor.

TOGAN

"Doğan" anlamına gelen TOGAN ise genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve harekat kabiliyetleriyle dikkati çekiyor. Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik belirleyip sınıflandırabilen TOGAN'dan, gece ve gündüz operasyonlarında yararlanılabiliyor.

Kaynak: AA