Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi açıklandı

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2026 yılı yatırım ve finansman hedefleri belli oldu.

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, kamu teşebbüsleri 2026 yılında toplam 679 milyar 404 milyon 486 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirecek.

Verimlilik, AR-GE ve enerji verimliliği öncelikli olacak

Program kapsamında kamu teşebbüsleri, verimlilik ve kârlılığı artıracak önlemler alacak.

Kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde etkin insan kaynakları politikaları yürütülecek, atıl gayrimenkuller değerlendirilecek ve AR-GE ile inovasyon çalışmalarına ağırlık verilecek.

Ayrıca, üretim teknolojisindeki gelişmelerin yakından izlenmesi, bilgi ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesi, enerji tüketiminde verimliliğin artırılması ve yerli-yenilenebilir kaynaklardan üretimin azami düzeye çıkarılması hedefleniyor.

Kamu işletmeleri, ticari kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutmak ve borçlarını zamanında ödemekle sorumlu olacak.

2026 yılı bütçe süreci ve fiyat serbestisi

KİT’ler, 2026 yılına ait işletme bütçelerini 31 Aralık 2025’e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sunacak.

Teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak; fiyatlar belirlenirken ekonomik programdaki ilkeler, mali hedefler ve finansman ihtiyaçları dikkate alınacak.

En Büyük Yatırımcı: TPAO

2026 yılı için açıklanan yatırım hedeflerinde en büyük pay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na ait oldu.

TPAO’nun toplam yatırım tutarı 332,6 milyar lira olarak belirlendi.

TPAO’yu 113,1 milyar liralık yatırımla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve 67,8 milyar liralık yatırımla Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) takip etti.

Enerji sektöründeki yatırımların toplam tutar içindeki payı dikkat çekici bir orana ulaştı.

Kamu teşebbüslerinin 2026 yılı mali hedefleri (seçilmiş kurumlar):

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO):

Yatırım: 332.555.000.000 TL

Borçlanma gereği: 209.617.084.000 TL

Faiz dışı fazla: -204.070.978.000 TL

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD):

Yatırım: 113.085.000.000 TL

Borçlanma gereği: 197.973.483.000 TL

Faiz dışı fazla: 20.383.574.000 TL

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ):

Yatırım: 67.834.000.000 TL

Borçlanma gereği: 271.842.063.000 TL

Faiz dışı fazla: -161.261.574.000 TL

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ):

Yatırım: 60.180.000.000 TL

Borçlanma gereği: 10.752.434.000 TL

Faiz dışı fazla: -10.847.541.000 TL

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ):

Yatırım: 10.639.000.000 TL

Borçlanma gereği: 225.452.247.000 TL

Faiz dışı fazla: 53.547.753.000 TL

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden):

Yatırım: 13.000.000.000 TL

Borçlanma gereği: 5.859.336.000 TL

Faiz dışı fazla: -10.519.605.000 TL

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ):

Yatırım: 2.577.000.000 TL

Borçlanma gereği: 13.036.728.000 TL

Faiz dışı fazla: 24.239.366.000 TL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ):

Yatırım: 21.000.000.000 TL

Borçlanma gereği: -7.814.004.000 TL

Faiz dışı fazla: 2.703.257.000 TL