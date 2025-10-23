KAP'a açıklama yapıldı: Koç Holding, Balıkesir'deki Sarıalan Altın Madeni’ni 18,5 milyon euroya devretti

Koç Holding iştiraki Demir Export, Balıkesir’deki Sarıalan Altın İşletmesi ruhsatını 18,5 milyon euro karşılığında CVK Maden’e devretti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, taraflar arasında satış anlaşmasının sağlandığı belirtilirken, ödemelerin iki yıl içinde tamamlanacağı ifade edildi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki ruhsatlı sahada yapılan araştırmalarda yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Satış anlaşmasına göre, madenden elde edilecek üretimin yüzde 3’ü, Demir Export’a NSR (Net Smelter Return) payı olarak aktarılacak.