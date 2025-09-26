KAP'a açıklama yapıldı: THY'den dev Boeing anlaşması

Türk Hava Yolları, 75 Dreamliner için sipariş verirken 150 adet 737 MAX için de görüşmeleri tamamladı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

2033 hedefi: 800 uçaklık filo

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmanın yalnızca bir filo genişletme hamlesi olmadığını vurgulayarak, “Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 2033 vizyonumuzda hedeflediğimiz 800 uçaklık filonun en önemli bileşenlerinden biri olacak” dedi.

Boeing’den destek mesajı

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope ise “Türk Hava Yolları’nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere 787 Dreamliner ve 737 MAX’i tercih etmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sanayiiyle 80 yıllık ortaklığımızı güçlendirerek yolculara benzersiz deneyimler sunulmasına katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Üstün yolcu konforu sunacak

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, bugün 787-9, 777, 737

MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dahil olmak üzere 200’ün üzerinde Boeing

jeti işletiyor. THY’nin filosuna daha büyük 787-10’u eklemesi, İstanbul ile ABD, Afrika,

Güneydoğu Asya ve Orta Doğu arasındaki yoğun talep gören hatlarda yakıt verimliliğini

artırırken ek yolcu ve kargo kapasitesinden de faydalanmasını sağlayacak. 787-10, tıpkı 787-9 gibi geniş gövdeli uçaklar arasında en büyük pencerelere sahip olmasının yanı sıra kabin daha düşük bir irtifada ve daha nemli hava sistemi ile basınçlandırılıyor, türbülansı algılayıp etkisini azaltan teknolojisi sayesinde daha sarsıntısız bir uçuş sağlayarak üstün yolcu konforu sunuyor.