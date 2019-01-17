Karadeniz Holding, Japon MOL ile ortak şirket kurdu
Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu. Ortaklık ile dünyada bir ilke de imza atılacak, Mozambik’teki yüzen enerji gemisi İrem Sultan, elektriği gazdan üretecek.
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