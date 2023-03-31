Karanafil Grup Libya ve Afrika’da önemli işler alıyor

Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin Libya ve Afrika'da önemli işler almaya başladığını kaydetti.

Karanfil Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, özellikle Libya'da yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu, Türk iş insanları olarak Afrika ve yakın bölgelere sattıkları ya da satacakları ürünleri Libya'da daha uygun fiyata üretebilir, bu sayede hem bölgede hem de dünya genelinde Çin'in liderliğini dahi zorlayabilecek bir güce ulaşabileceğini belirtti.

Jeopolitik konumunun değeri ve bugünün dünyasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda Afrika'nın ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Karanfil, bu kıtanın hem küresel güçlerin dış politikalarında öncelik verdikleri hem de tarih boyunca kontrol etmek istedikleri önemli bir bölge olduğunu açıkladı.

Karanfil, gelecek yüzyıl boyunca dünyanın neredeyse tamamının Afrika'ya yöneleceğine vurgu yaparak, 'Küresel düzenin getirmiş olduğu hakimiyet alanını genişletme politikaları yarışında geri kalmamak için, dış ticaret reformlarımızı Afrika’ya hitap edecek şekilde tasarlayıp geliştirmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Libya'nın, stratejik konumu itibarıyla dünya tarihinde her zaman önem teşkil ettiğini aktaran Karanfil, bu ülkenin hem devletin hem de özel sektörün yatırım projeleri ile yer alabileceği dünya üzerindeki en önemli cazibe merkezlerinden olduğunun altını çizdi.

Karanfil, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan ancak hayata geçirilemeyen seçimler sonrası yaşanan belirsizliğe işaret ederek, şunları kaydetti:

'Böyle bir ortamda tarafları bir araya getirmek ve diyalog kanallarını genişletmek için çaba gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da seçim çıkmazındaki tarafları bir araya getirilerek diyalog kanallarını genişletme girişimleri oldukça değerlidir. Türkiye ise ilk andan itibaren Libya’nın yeniden inşa ve kendi hikâyesini oluşturma isteğini görmüştür. Bu noktada gerekli hassasiyeti göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Diğer taraftan iş yapma kabiliyeti yüksek bir ülke olan Türkiye, birçok alanda geliştirdiği projeleriyle de uluslararası alanda rüştünü defalarca ispatlamıştır. Libya Afrika için önemli. Libya'da belirsizliğin bitmesi bölgesel huzur demektir.'

Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Karanfil, Türkiye'nin ilk andan itibaren Libya'nın yeniden inşa etme ve kendi hikayesini oluşturma isteğini gördüğünü, bu noktada gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve göstermeye de devam ettiğini belirtti.

İş yapma kabiliyeti yüksek bir ülke olan Türkiye'nin birçok alanda geliştirdiği projeleriyle de uluslararası alanda rüştünü defalarca ispatladığına değinen Karanfil, 'Güncel olarak en son 3 Ekim 2022 tarihinde Türkiye ve Libya arasında imzalanan stratejik anlaşmalar göstermektedir ki, kamu ve özel sektör ilişkilerinde geniş ve derin ticari iş birliği planlarını yapmaya olanak tanımaktadır.' açıklamasında bulundu.

günlük 1,2 milyon varile yakın petrol üretimi

Karanfil, Türkiye ile Libya arasında sanayi, lojistik, petrokimya ve gayrimenkul gibi sayısız sektörde iş birliği fırsatı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu sektörlerde yapılacak yeni iş birlikleri hem Türkiye'nin Afrika'ya ihracatında hedeflediği 50 milyar dolarlık rakama katkı sağlayacak hem de iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolayca ulaşılmasını sağlanacaktır. Öte yandan Libya'dan hareketle 1,5 milyarlık Afrika kıtasındaki nüfusun tamamına doğrudan etki edecektir. Türk iş insanları, Afrika ülkelerinde önemli projelerin sorumluluğunu üstlenerek önlerindeki fırsatları değerlendirmeye başlasalar da her alanda çok daha büyük potansiyele sahip olduğumuzun gerçeğini unutmamak gerekiyor.'

Karanfil, bu potansiyeli yakalamaya gayret etmeleri ve mevcut konjonktüre uygun politikalar geliştirmeleri gerektiğine işaret ederek, uluslararası lojistik ağında Afrika'nın kapısı olarak nitelendirilen Libya ile iş birliklerinin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Karanfil, son günlerde Türk şirketler açısından Afrika'da güzel gelişmeler yaşandığını ifade ederek, 'Türkiye'nin önde gelen şirketleri Libya ve Afrika'da önemli işler almaya başladı. Dünyanın birçok coğrafyasında çalışan bir Türk şirketi Senegal'de 300 MW'lik santral projesini üstlenmiş durumda. Aynı şirket Libya'da önümüzdeki ay büyük bir elektrik santrali projesine başlıyor.' açıklamasında bulundu.

Türk şirketlere bölgeye yeni yatırımlar yapma çağrısında bulunan Karanfil, özellikle lojistik ve enerji sektörlerinde ciddi fırsatlar bulunduğunun altını çizdi.

İki ülkenin 4 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor

Karanfil, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya'nın halihazırda günlük 1,2 milyon varile yakın petrol ürettiğini ve yıllık 30 milyar dolarlık gelir elde ettiğini kaydederek, bu ülkenin petrokimya, turizm, sağlık, madencilik ve yapı sektörü gibi her alanda yatırıma ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

İki ülke arasında yaklaşık 4 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu dile getiren Karanfil, sözlerini şöyle tamamladı:

'Libya'daki tüm istikrarsızlık durumuna rağmen ulaşmış olduğumuz ticaret hacmimizi önünde bulundurduğumuzda Afrika'nın adeta giriş ve çıkış kapısı olarak adlandırdığımız Libya ile küresel politikalar karşısında son derece güçlü bağlar kurabiliriz. Libya, bugün hayatın devamlılığı için tekstilden mermere, gıdadan mobilyaya kadar birçok ürünü ithal ediyor. Bu durum ülkede yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu da gösteriyor.

Türk iş insanları olarak Afrika ve yakın bölgelere sattığımız ya da satacağımız ürünleri Libya'da daha uygun fiyata üretebilir, bu sayede hem bölgede hem de dünya genelinde Çin'in liderliğini dahi zorlayabilecek bir güce ulaşabiliriz. Bu durum sadece üretimde değil sağlıktan turizme kadar birçok alanda geçerlidir. Yapılacak olan lojistik işbirliği ile iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği, uluslararası konjonktürde diğer ülkelere de örnek teşkil edeceği gibi adeta oyun değiştirici, dengeleri sarsıcı ve önemli bir etkiyi de ortaya çıkaracaktır.'