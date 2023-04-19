Karcan global pazarda büyümesini hızlandırdı

Ayşe KAYTAN UÇAK

Karcan, 5 yıl önce kurduğu bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’nde Türkiye ve dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştiriyor. Türkiye’nin ilk kesici özel takım üreticisi olan Karcan Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş., başta havacılık olmak üzere savunma sanayi, otomotiv ve medikal sektörüne yönelik özel üretim gerçekleştiriyor.

Karcan Genel Müdürü Ümit Gezer, Eskişehir OSB’deki üretim tesislerinde 32 bine yakın farklı modelin imalatını gerçekleştirerek, otomotiv sektörünün küresel aktörlerinden olan Borgwarner ile Bosch Global’in takım tedarikçisi olduklarını söyledi.

Karcan’ın kendi sektöründe bakanlık onaylı ArGe merkezine sahip tek şirket olduğunu aktaran Gezer, “Üretimimizin yüzde 80’i özel takımlardan oluşuyor. SProses iyileştirme ve takım geliştirme anlamında bugün dünya markaları ile rahatlıkla rekabet edebiliyoruz” dedi.

Karcan Ar-Ge Merkezi’nin, 29 kişilik personel kadrosu ile ileri teknoloji odaklı üretim yapan sektörlere çözüm ortaklığı sunduğunu belirten Gezer, “Ar-Ge merkezi olarak kabul edildiğimiz tarihten bu yana 24 adet tamamlanmış veya devam eden projemiz bulunuyor. Bununla birlikte 3 tanesi AB ortaklı olmak üzere 15 adet projeniz TÜBİTAK tarafından desteklendi. Ayrıca 4 faydalı modelimiz ve 1 tane de patentimiz bulunmakta.

Aynı zamanda KOSGEB’in ‘Teknoyatırım’, ‘KOBİGel’ ve yurtdışı pazar gibi desteklerinde de yararlanıyoruz. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programına başvurarak, destek almaya hak kazandık. Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB ile ortak projeler yürüten öncü ve araştırmacı firmayız” ifadelerini kullandı.

Ümit Gezer, Turkishtime tarafından hazırlanan “ArGe 250, Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasında, Karcan’ın 2021 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı kaynak büyüklüğüyle 172’nci sırada, makine aksamları sektöründe ise ArGe’ye yaptığı harcama ile ilk 10 firma içerisinde yer aldığını kaydetti. Gezer, yıllık cironun yüzde 12,6’sını Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ayırarak, bu oranla sektörde teknoloji devi görülen Almanya standartlarının üzerinde olduklarına vurgu yaptı.

"İthalatı önlüyoruz"

Daha önce ülkemizin farklı sektörlerinin ithal ettiği ürünleri, gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarıyla yerlileştirerek ithalatın da önüne geçtiklerini vurgulayan ve üretilen ürünlerin neredeyse yüzde 95’inin ithal ikamesi olduğunu belirten Gezer, şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz mikro matkaplarımız bugün medikal endüstrisinde kullanılıyor. Otomotiv sektöründe motorlarda kullanılan euro dizel enjektörlerin işlenmesi ile ilgili takımları yapıyoruz.

Bildiğimiz bütün silah firmalarına mandreller artık Karcan’dan gidiyor. TAI’nin Milli Muharip Uçak Projesi de dahil olmak üzere Boeing, Airbus ve Bombardier gibi önemli havacılık firmalarının havacılık malzemelerinin işlenmesine yönelik ürettiğimiz özel takımlarımız var.

Bunların hepsi ArGe projelerimiz sayesinde oldu. Makine sektörü gelişiyor, geliştikçe de uç ihtiyacı artıyor. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için yeni yatırım yaparak, kapasiteyi artırmayı planlıyoruz. Devlet yatırım teşvikleriyle globalde büyüyerek, ithalatın önüne geçelim istiyoruz.

"AB projelerinde yer alacağız"

Umit Gezer, uluslararası 3 projeleri olduğunu söyledi. Gezer, en büyük hedeflerinin AB'nin inovasyon ve araştırma programı Horizon’da yer almak olduğunu belirtti. Sabancı, Koç, İstanbul Teknik ve Gazi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üniversiteyle aynı zamanda iş birliği yaptıklarını aktaran Gezer, şunları söyledi: “Lisansüstü eğitim almış personel sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile ilgili yürüteceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz. Makale ve proje sayısını artırmayı hedefliyoruz.”