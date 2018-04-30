KARDEMİR yılın ilk çeyreğinde kâr etti

30 Nisan 2018

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 2018 yılı ilk çeyreğinde konsolide net dönem kârını, 235 milyon lira olarak açıkladı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KARDEMİR'in 2018 yılı ilk çeyreğini yüksek bir performans ile kapattığı belirtildi.

KARDEMİR’in başarısında, sürdürülen yatırımlar sonucu üretimde ve verimlilikte sağlanan artış ve satış stratejilerinin belirleyici rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Yılın ilk çeyreğinde, üretimlerdeki istikrarlı artış ve güçlü satış fiyatları mali tablolara da yansıdı. Tüm üretim süreçlerinde yüzde 100’e varan kapasite kullanım oranları ile çalışan KARDEMİR’in üretim verimliliğini artırması da finansal başarıda etkili oldu. KARDEMİR’in satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış ile 1,3 milyar lira, FAVÖK’ü ise yüzde 237 artışla 378 milyon lira oldu. Şirketin geçen yıl ilk üç aylık net zararı 5,5 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde 235 milyon lira kar gerçekleşmiştir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, elde edilen başarılı performansı sürdürülebilir kılmak için bir taraftan ölçek ekonomisine uygun şekilde üretimde artış sağlarken, diğer yandan rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.

KARDEMİR'in piyasa değerini artırmaya devam ettiğinin altını çizen Öz, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Çubuk Kangal Haddehanemizde otomotiv, savunma, beyaz eşya, mobilya ve imalat sanayi sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hem şirketimizin finansal sonuçlarında daha yüksek başarılar sağlayacak hem de katma değeri yüksek bu ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir üretim stratejisi izliyoruz.

KARDEMİR 2018 yılı ilk çeyreğinde piyasa değerini en çok artıran şirketlerden biri oldu. Bu başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayan tüm çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak, kuruluşunun 81. yılını geride bırakan KARDEMİR’i, ülkemizin ve tüm paydaşlarımızın bizlere bir emaneti olarak görüyor ve onların beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyoruz. Tek hedefimiz var; KARDEMİR’i dünden daha rekabetçi, dünden daha karlı, dünden daha fazla bölgesine ve ülkesine hizmet eden bir kuruluş haline getirmek."

Sürekli Döküm Tesisi için de yüklenici firma ile geçen hafta içerisinde imzaların atıldığına işaret eden Öz, "1 ve 2 nolu konverter kapasitelerinin de büyütülmesi ile eş zamanlı yürütülecek olan sürekli döküm tesisi yatırımı 2019 yılı sonunda tamamlanacak ve böylelikle KARDEMİR nihai hedefi olan 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA