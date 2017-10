Karden İnşaat yeni projesini satışa sundu

12 Ekim 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Karden İnşaat referans projesi olarak görülen 'Sembol İstanbul'dan sonra aynı lokasyonda yeni bir projeye daha imza atıyor. Beylikdüzü-Bahçeşehir hattında, bölgenin en yeşil projesi olma iddiasıyla yola çıkan şirket, yeni konseptiyle ev, iş, ve alışveriş yaşamını da bir araya getirmeyi hedefliyor. Dairelerinin metrekaresi 3 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunulduğu projenin fiyatları konusunda Karadeniz, "Biz öncelikle müşterilerin kazanmasını hedefliyoruz. Zaten onlar bizi diğer projelerimizde de takip edeceklerdir. Onlar kazandıktan sonra biz de kazanırız" şeklinde konuştu. Yatırımcıya balkonlu 1+1, ebeveyn banyolu 2+1, süit odalı 3+1, 4+1 konut tipleri ile çatı dubleksi ve bahçe katları olmak üzere farklı seçenekler sunulan Self İstanbul'un, proje bitiminde devreye girecek 2 metro hattına; Metrobüs, E-5 ve TEM Otoyolu, Atatürk Havalimanı'na yakın lokasyonunun ulaşım açısından avantaj sağlaması planlanıyor. Projenin 2019 Eylül ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yüzde 85'i yeşil dokulu projeye 203 milyon TL yatırım

Proje ile yeşil dokulu konseptin yanısıra, spor ve sosyal yaşam tesisleri bulunan bir site hayatı sunulması planlanıyor. Yüzde 85'i peyzaja ayrılırken, 26 bin metrekare alan üzerine inşaa edilen "Self İstanbul" 203 milyon TL'lik yatırımla yapılacak. Kendi içinde tutarlı olmayı hedeflediklerini kaydeden Karadeniz, projeyle ilgili bilgiler vererek, "Ayrıca her daire için oluşturduğumuz hava alan depolarda, daire sahiplerinin kullanmadıkları eşyalarını depolayabilecekleri alanlar oluşturduk. Ön talep dönemi ile kayda değer bir talep aldık, lansman ile beraber satışlara başlıyoruz. Lansman dönemine özel metrekare birim fiyatımızı 3 bin 200 TL olarak belirledik. Yatırımcılarımıza referans projemiz olan Sembol İstanbul’da olduğu gibi Self İstanbul projemizde de yüksek prim kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Çocuklara ne kadar önem verdiğimizi göstermek istedik"

Çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesi planlanan Self İstanbul’da, ilk defa bir projede yaklaşık bin metrekare çocuk sosyal tesisi tasarlandığını ifade eden Paşa Karadeniz, "Projemizde çocuklara ne kadar önem verdiğimizi gösterdik" diyerek, "27 derslikli özel okulun yanı sıra çocukların güven içinde özgürce vakit geçirebileceği açık ve kapalı aktivite alanları da yer alıyor. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları, bitkisel peyzaj, sosyal tesis ve açık havuzun yanısıra 7/24 özel güvenlik, her daireye özel depo alanı ile kapalı otopark da projede yer alıyor" bilgilerini verdi.