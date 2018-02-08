Karsan, Polonya'ya Atak yaptı

08 Şubat 2018

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa'da yer alan iki fabrikasında modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Avrupa ülkelerini yerli üretim Jest, Atak ve Star ile donatmayı sürdürüyor.

Karsan, son olarak 8,1 metre uzunluğundaki otobüs modeli Atak'tan Polonya'ya iki adet ihracat gerçekleştirdi. Böylece firmanın Avrupa ülkelerine ihraç ettiği Atak sayısı 64 adete ulaşırken, yurt dışına ihraç edilen toplam Atak sayısı 153 adet oldu. Karsan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 52'sini ise AB ülkelerine gerçekleştirdi.

Koridor ve koltuk yerleşimindeki özgün dizaynı sayesinde, toplamda 60 kişiye kadar ulaşan yüksek yolcu kapasitesi alternatifleri sunan Karsan Atak, "Katlanabilir Engelsiz Erişim Rampası" ile her bir birey için toplu taşıma ilkesini gerçekleştiriyor. Karsan Atak'ın sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) motor, Euro V ve Euro VI olmak üzere iki farklı emisyon seviyesine sahip motor seçenekleri, 186 HP güç ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik, yüksek performans ve mükemmel yakıt ekonomisini standart olarak beraberinde getiriyor. Arkada konumlanmış motor seyahat konforunu artırırken iç mekanda çok daha rahat hareket alanı sunuyor.