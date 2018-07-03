Karsan, Romanya'da 105 araçlık ihaleyi kazandı

03 Temmuz 2018

Karsan Romanya'da 105 adet dizel araç satış ihalesine en iyi teklifi verdiğini ve ihale sonucu 129 milyon lira tutarında satış yapacağını açıkladı.

Satış tutarı Karsan'ın geçen yılki cirosunun yüzde 13.1'ine karşılık geliyor.

İhale, 105 adet dizel araç alımının yanı sıra 3 yıllık bakım sözleşmesini kapsıyor.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre; Brasov Belediyesi'nin açtığı ihalede sözleşme imzalandıktan sonra bu ve gelecek yıl partiler şeklinde yapılacak teslimat sonucu 129 milyon lira ciro elde edilecek.

Kaynak: Reuters