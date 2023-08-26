Karsan'a iki ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, yüksek teknolojili üretim gücü ve inovatif çalışma anlayışıyla dünya çapında ödüller kazanmaya devam ediyor. Ürettiği modellerle özellikle Avrupa ülkelerinde ulaşım altyapısının dönüşümünde "öncü" rol üstlenen Karsan, ürünleriyle kazandığı ödüllere yenilerini ekledi.

Markanın elektrikli araç yolculuğunu anlatan "Electric Evolution" konsepti, Karsan'ın geleceğin teknolojileriyle bugünün ihtiyaçlarını bir araya getirdiği toplu taşıma sektörünün dönüşümünde öncülük ediyor. "Electric Evolution" konseptiyle Global Business & Finance Magazine'den iki ödül birden kazanan Karsan, "Avrupa'nın En Çok Tercih Edilen Elektrikli Ulaşım Sağlayıcısı" ve "Türkiye'nin En İlham Veren Ulaşım Çözümleri Sağlayıcısı" dallarında ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Karsan olarak elektriğin evrimine yön verirken "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonu ile hareket ettiklerini belirterek, "Sıfır emisyona sahip, doğuştan elektrikli ve otonom araçlarımızla, karbon ayak izini azaltıyor, sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyoruz. Son 5 yıl içinde, 6 metre e-JEST ile başlayan elektrikli yolculuğumuza 8 metre e-ATAK ile devam etmiştik. Avrupa'da üst üste yıllardır sınıfının lideri konumundaki bu iki modelimizden öğrendiklerimizi, büyük otobüs sınıfına da taşıyarak 10-12-18 metre boyutlarında e-ATA modellerimizi devreye almıştık. Yüzde 100 batarya elektrik teknolojisine sahip ürün yelpazemizi, geleceğin mobilite teknolojisi olan sürücüsüz Seviye 4 Otonom e-ATAK ve hidrojen yakıt hücreli e-ATA Hydrogen modellerimizle genişlettik. Yeni bir ödül ile daha taçlandırılan Electric Evolution adını verdiğimiz bu yolculuğumuz ile Karsan olarak elektrikli mobilite dönüşümüne öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karsan'ın Electric Evolution stratejisi kapsamında sadece batarya elektrikli araçlar üretmediğini vurgulayan Baş, otonom ve hidrojen yakıt hücre teknolojisine sahip modelleriyle de sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini aktardı.

Baş, "Ayrıca kendini kanıtlamış modellerimizden yüzde 100 elektrikli e-JEST, üst üste üç yıldır Avrupa'da pazar lideri konumunda. Aynı şekilde e-ATAK da iki yıldır üst üste Avrupa'nın pazar lideri. Yüksek teknolojili yenilikçi ürünlerimizle mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.