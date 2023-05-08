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Karşıyakalı iş insanları, spor kulübünün yönetimine talip

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Karşıyaka Spor Kulübü Eski Başkanı Cenk Karace, Karşıyaka Spor Kulübü’nün hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için bir grup iş insanı ile yönetime talip olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Özlem SARSIN / İZMİR

Karşıyaka Spor Kulü­bü’nun son dönemde­ki performansı ve lig­deki durumundan memnun olmayan Karşıyakalı iş insan­ları, kulübün yönetimine aday olduklarını söyledi. Karşıya­ka Spor Kulübü’nün Karşıya­kalıların ortak çatısı olduğunu ifade eden İzmir Atatürk Or­ganize Sanayi Bölgesi Yöne­tim Kurulu Başkanı ve Karşı­yaka Spor Kulübü Eski Başkanı Cenk Karace “Kulübümüz hak ettiği noktada değil, adeta kan ağlıyoruz. Biz büyük bir camia olmamıza rağmen, lobi gücü­müz olmadığından, bu konuda başarılı olamıyoruz” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni bir spor salonu, stadyum ve sosyal tesislerden oluşan entegre bir yapıya ihtiyacı ol­duğunu, yönetime gelmele­ri halinde tüm sorunları çöze­ceklerini iddia eden Karace, “Bu çok önemli bir konu. Mev­cut yönetim veya göreve talip olan bizler bu konu ile ilgilen­meli. Göreve geldiğimizde hep­sini tek tek hayata geçireceğiz. Öte yandan alt yapımızı güç­lendirmeliyiz. Karşıyaka Spor Kulübü bir ekoldür. Geçmişte birçok şampiyonluk yaşamış alt yapımızı yeniden güçlen­dirmeliyiz. Futbol takımımızı güçlendirmeliyiz. Divan kuru­lu, danışma kurulu, iş adamla­rı olarak bir şeyler yapmalıyız. Bizim camia olmamıza yar­dımcı olabilecek oluşumlara ihtiyacımız var. Zayıf kaldık bu anlamda” diye konuştu.

Karşıyaka Spor’u Süper Lig’e taşıyacağız

355 iş insanının kurduğu İz­mir Girişim Grubu’nun da Kar­şıyaka Spor Kulübü’nün ya­nında olduğuna vurgu yapan Karace, “İzmir Girişim Gru­bu ülkemizde ciddi yatırım­lara, büyük gayrimenkul pro­jelerine imza atan iş insanla­rına sahip. Beraber, ele ele, omuz omuza yürüdüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Futbol takımımızın gidi­şatından hoşnut değiliz, oldu­ğumuz yeri hak etmiyoruz. Şu an Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetimi bizde olsa tek bir ku­ruş borç yapmadan futbol takı­mımızı Süper Lig’e götürürüz. Başkan adayı değilim ancak bu oluşumun içerisindeyim ve yo­la çıktığımız arkadaşlarımıza güveniyorum. Bizler yönetime geldiğimizde tüm yatırımla­rı yapacağız. Kulübümüz artık yeni bir yönetim ile yola devam etmeli” dedi.