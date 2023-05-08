Karşıyakalı iş insanları, spor kulübünün yönetimine talip

Özlem SARSIN / İZMİR

Karşıyaka Spor Kulü­bü’nun son dönemde­ki performansı ve lig­deki durumundan memnun olmayan Karşıyakalı iş insan­ları, kulübün yönetimine aday olduklarını söyledi. Karşıya­ka Spor Kulübü’nün Karşıya­kalıların ortak çatısı olduğunu ifade eden İzmir Atatürk Or­ganize Sanayi Bölgesi Yöne­tim Kurulu Başkanı ve Karşı­yaka Spor Kulübü Eski Başkanı Cenk Karace “Kulübümüz hak ettiği noktada değil, adeta kan ağlıyoruz. Biz büyük bir camia olmamıza rağmen, lobi gücü­müz olmadığından, bu konuda başarılı olamıyoruz” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni bir spor salonu, stadyum ve sosyal tesislerden oluşan entegre bir yapıya ihtiyacı ol­duğunu, yönetime gelmele­ri halinde tüm sorunları çöze­ceklerini iddia eden Karace, “Bu çok önemli bir konu. Mev­cut yönetim veya göreve talip olan bizler bu konu ile ilgilen­meli. Göreve geldiğimizde hep­sini tek tek hayata geçireceğiz. Öte yandan alt yapımızı güç­lendirmeliyiz. Karşıyaka Spor Kulübü bir ekoldür. Geçmişte birçok şampiyonluk yaşamış alt yapımızı yeniden güçlen­dirmeliyiz. Futbol takımımızı güçlendirmeliyiz. Divan kuru­lu, danışma kurulu, iş adamla­rı olarak bir şeyler yapmalıyız. Bizim camia olmamıza yar­dımcı olabilecek oluşumlara ihtiyacımız var. Zayıf kaldık bu anlamda” diye konuştu.

Karşıyaka Spor’u Süper Lig’e taşıyacağız

355 iş insanının kurduğu İz­mir Girişim Grubu’nun da Kar­şıyaka Spor Kulübü’nün ya­nında olduğuna vurgu yapan Karace, “İzmir Girişim Gru­bu ülkemizde ciddi yatırım­lara, büyük gayrimenkul pro­jelerine imza atan iş insanla­rına sahip. Beraber, ele ele, omuz omuza yürüdüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Futbol takımımızın gidi­şatından hoşnut değiliz, oldu­ğumuz yeri hak etmiyoruz. Şu an Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetimi bizde olsa tek bir ku­ruş borç yapmadan futbol takı­mımızı Süper Lig’e götürürüz. Başkan adayı değilim ancak bu oluşumun içerisindeyim ve yo­la çıktığımız arkadaşlarımıza güveniyorum. Bizler yönetime geldiğimizde tüm yatırımla­rı yapacağız. Kulübümüz artık yeni bir yönetim ile yola devam etmeli” dedi.