Karşıyakalı iş insanları, spor kulübünün yönetimine talip
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Karşıyaka Spor Kulübü Eski Başkanı Cenk Karace, Karşıyaka Spor Kulübü’nün hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için bir grup iş insanı ile yönetime talip olduklarını söyledi.
Özlem SARSIN / İZMİR
Karşıyaka Spor Kulübü’nun son dönemdeki performansı ve ligdeki durumundan memnun olmayan Karşıyakalı iş insanları, kulübün yönetimine aday olduklarını söyledi. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Karşıyakalıların ortak çatısı olduğunu ifade eden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Karşıyaka Spor Kulübü Eski Başkanı Cenk Karace “Kulübümüz hak ettiği noktada değil, adeta kan ağlıyoruz. Biz büyük bir camia olmamıza rağmen, lobi gücümüz olmadığından, bu konuda başarılı olamıyoruz” dedi.
Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni bir spor salonu, stadyum ve sosyal tesislerden oluşan entegre bir yapıya ihtiyacı olduğunu, yönetime gelmeleri halinde tüm sorunları çözeceklerini iddia eden Karace, “Bu çok önemli bir konu. Mevcut yönetim veya göreve talip olan bizler bu konu ile ilgilenmeli. Göreve geldiğimizde hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Öte yandan alt yapımızı güçlendirmeliyiz. Karşıyaka Spor Kulübü bir ekoldür. Geçmişte birçok şampiyonluk yaşamış alt yapımızı yeniden güçlendirmeliyiz. Futbol takımımızı güçlendirmeliyiz. Divan kurulu, danışma kurulu, iş adamları olarak bir şeyler yapmalıyız. Bizim camia olmamıza yardımcı olabilecek oluşumlara ihtiyacımız var. Zayıf kaldık bu anlamda” diye konuştu.
Karşıyaka Spor’u Süper Lig’e taşıyacağız
355 iş insanının kurduğu İzmir Girişim Grubu’nun da Karşıyaka Spor Kulübü’nün yanında olduğuna vurgu yapan Karace, “İzmir Girişim Grubu ülkemizde ciddi yatırımlara, büyük gayrimenkul projelerine imza atan iş insanlarına sahip. Beraber, ele ele, omuz omuza yürüdüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Futbol takımımızın gidişatından hoşnut değiliz, olduğumuz yeri hak etmiyoruz. Şu an Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetimi bizde olsa tek bir kuruş borç yapmadan futbol takımımızı Süper Lig’e götürürüz. Başkan adayı değilim ancak bu oluşumun içerisindeyim ve yola çıktığımız arkadaşlarımıza güveniyorum. Bizler yönetime geldiğimizde tüm yatırımları yapacağız. Kulübümüz artık yeni bir yönetim ile yola devam etmeli” dedi.