Kastamonu Entegre, İtalya’da yeni üretim hattı açtı

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak ülkede üretime başlayan Kastamonu Entegre, yaptığı bu yatırımla İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı konumuna geldi. Yeni yatırımla Kastamonu Entegre’nin, dünya mobilya sektörünün kalbi konumundaki İtalya’da toplam yatırımı 215 milyon euro’ya ulaştı. Haziran sonu itibarıyla faaliyetlerine başlayan 30 milyon euro yatırım değerine sahip yeni üretim hattı, bölgede yeni istihdam olanakları da yaratıyor.



25 yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarıyla MDF ve yonga levha ana ürün gruplarında Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda olan Kastamonu Entegre, İtalya’da, üretim kapasitesini arttıracak, modern teknolojilerle donatılmış yeni üretim hattını hizmete açtı. Mart 2023'te başlayan ve bir yıl içinde tamamlanan çalışmalar sonucunda 20 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren yeni bir hat inşa edildi. Codigoro’daki yatırımıyla İtalya’nın ticari kimliğiyle öne çıkan şehirlerinden Ferrara’daki büyüme kararlılığını bir kez daha gösteren Kastamonu Entegre’nin yeni tesisi tam olarak faaliyete geçtiğinde, yeni istihdam yaratacak ve toplam çalışan sayısı 315 kişiye çıkacak.



"Önemli bir pazarda güçlü oyunculardan biri olmak bizim için çok değerli"

İtalya ve Türkiye arasındaki ticari hayata yaptığı katkılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde sınırlı sayıda insana verilen İtalya liyakat nişanına layık görülen Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İtalya, mobilya başta olmak üzere orman ürünleri sektörü için çok önemli bir pazar. Kastamonu Entegre olarak böyle önemli bir pazarda güçlü oyunculardan biri olmak bizim için çok değerli. Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye ve İtalya gibi iki dost ve müttefik ülkenin ticari kültürüne de katkı sağlıyoruz. İtalya'daki yeni yatırımımız bu amaç ve sorumluluk doğrultusunda attığımız önemli bir adım. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda büyümeye devam edeceğiz. İki ülke arasında güçlü ticari ilişkiler, önemli yatırımlar var. Bu ilişkiyi daha da ileriye taşımak için iş dünyasına yani bizlere düşen görevleri de yerine getirmeye hazırız” dedi.



Kastamonu İtalya Genel Müdürü Esat Özoğuz, “Bu yatırım, daha fazla sayıda müşteriye ulaşabilme, daha yüksek hacimlerde ihracat yapabilme ve Pesaro'daki Tasarım Merkezimizden daha fazla yararlanabilme anlamında bizim için oldukça önemli. Ahşap bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren global bir şirket olarak, mobilyanın ve tasarımın merkezinde yer alan İtalya'da faaliyet göstermekten, yeni yatırımlar yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

