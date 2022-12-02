Kastamonu Entegre’den Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne destek

Doğadan hayata köprü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kastamonu Entegre, eğitim alanındaki mobilyalar için müzeye 120’den fazla melamin kaplı MDF Medelam ve ham MDF Medepan tabakası bağışladı.

100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni, görme engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ‘dokunulabilir müze’ projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Kastamonu Entegre olarak doğadan aldığımız güçle hayatı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yaşam alanlarını herkes için erişilebilir, estetik ve keyifli hale getirmeye odaklanan, ilham verici mimari projelere destek vermek ise önceliğimiz. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk Görme Engelli Müze Eğitim Alanı’na sponsor olduk ve bu alandaki mobilyalar için MDF sağladık. Görme engelli ziyaretçiler, bu alanda eserlerin 3 boyutlu replikalarına dokunarak, Braille alfabesi ile yazılmış açıklamalardan ve sesli betimlemelerden yararlanarak müzeyi keşfedebilecek. İlk yıl Ankara’daki görme engelli çocukların yüzde 40’ına, yani 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Bu anlamlı proje ve iş birliğinin tüm müzelere ve şirketlere örnek olmasını umuyorum” dedi.

“Çevresel ve insani değerlerin gelişimi için katılımın önünü açıyoruz”

Tasarımcı ve iç mimar Çiğdem Aslantaş liderliğindeki sosyal girişim Bongo Art Project’i de Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne kazandırdıkları bu değerden dolayı tebrik eden Yıldız, şöyle konuştu:

“Projenin ‘Sürdürülebilir Gelecek Ödülü’ sahibi olması da bizim için önemli bir motivasyondu. Türkiye ağaç bazlı panel sektöründe sürdürülebilirlik raporu hazırlayan ve bunu düzenli devam ettiren ilk şirket olduk. Sürdürülebilirlik anlayışımızın merkezinde, çevresel ve insani değerleri sadece korumak değil, aynı zamanda bu değerlerin gelişimine katkıda bulunmak, bunun için katılımın önünü açmak var. Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020'de aldığımız ‘Çalışan Katılımı Ödülü’ de bunun güzel bir örneğidir. Aynı şekilde katılımı destekleyen dokunulabilir müze projesi de şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birebir örtüştüğünden gönülden destek verdik.”

Projeye destek veren Kastamonu Entegre’ye ve emek veren tüm kurumlara teşekkür eden Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş ise, “Bongo Art Project sosyal girişimi olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin kuruluşunun 100. yılında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik. Müzenin erişilebilirliği için iki buçuk yıldır gönüllü çalışıp projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlk etapta Ankara’da bulunan 10 bin görme engelli çocuğa ulaşmasını hedeflediğimiz projemizin tüm ihtiyaç kalemlerini 23 sponsorumuzla ve ayni desteklerle karşıladık. İlk uygulamamız olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin domino etkisi yaratması ve diğer engel gruplarını da içine alan daha erişilebilir müzeler olarak Türkiye’deki 497 müze ve ören yerine yayılması en büyük isteğimizdir” diye konuştu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Türkiye’nin ilk Görme Engelli Müze Eğitim Alanı’nda eserlerin üç boyutlu replikaları yer alıyor. Görme engelli ziyaretçiler, bu replikalara dokunarak eserleri keşfedebiliyor. Eserleri keşfederken bu alandaki Braille alfabesi ile yazılmış açıklamalardan ve sesli betimlemelerden de yararlanabiliyorlar.