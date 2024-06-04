Kastamonu Entegre’den Yenilenebilir enerjiye 70 milyon dolarlık yatırım

Ahşap bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını yenilebilir enerji yatırımlarıyla bir adım daha ileriye taşıyor. Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, biyobazlı ürünler ve yenilenebilir enerjiye odaklanan şirket, Kastamonu, Balıkesir, Adana, Samsun ve Gebze tesislerinde kurduğu biyokütle ve güneş enerji santralleriyle 2024 sonunda yıllık 273 bin MWh (megawatt-saat) enerji üretmeyi hedefliyor.

2023 yılı sonuna kadar yapılan 50 milyon dolarlık yatırım ve 2024 yılında yapılacak 20 milyon dolarlık yatırım ile toplamda 70 milyon dolar yatırım tutarına sahip biyokütle ve güneş enerji tesislerinde üretilen enerji, 100 bin konutun 1 yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Şirket, bu yatırımlarla yılda 140 bin ton karbon salımının önüne geçmiş olacak. Yenilenebilir enerji konusunda uzun dönemli bir strateji belirleyen Kastamonu Entegre, 2026 sonuna kadar bu alandaki yatırımlarını 170 milyon dolara çıkartmayı hedefliyor. Bu yatırımlar sonucunda şirketin enerji ihtiyacının yüzde 65’i karşılanmış olacak.

İtalya’da yüzde yüz geri dönüşümlü üretim, Adana’da kendi enerjisini üreten fabrika

Dünyanın 6 ülkesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Entegre’nin ahşap bazlı panel sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamaları ulusal ve uluslararası alanda pek çok itibarlı kurum tarafından takdir ediliyor. Avrupa Komisyonu’nun oluşturduğu biyobazlı endüstriyel girişimine Türkiye’den katılan tek şirket olan Kastamonu Entegre, enerji gibi kaynakları minimize etmek, atıkların geri dönüşümünü etkinleştirmek, üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan karbon salımını ve çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak adına sektöre model oluşturacak pek çok projeye imza atıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 9. Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Enerji Verimliliği” ödülüne de layık görülen Kastamonu Entegre’nin Adana, Kastamonu ve Samsun fabrikaları, çatılarına kurulan Güneş Enerjisi Santralleri ile kendi elektrik enerjisini kendisi üretiyor. Ayrıca fabrikada, motorin yakıtlı forkliftler elektrikli forklifte dönüştürülerek hem enerji maliyetleri düşürülüyor hem de dizel yakıt kullanımına bağlı karbon emisyonunu ortadan kaldırma yolunda önemli bir adım atılmış oluyor.

İtalya’da bulunan fabrikasında yüzde 100 geri dönüşümle üretim yapan Kastamonu Entegre, diğer üretim lokasyonlarındaki geri dönüşüm oranını da artırmak için önemli yatırımlara imza atıyor.