Katastrofik Risklere Karşı Dayanıklı Finansal Sistem Konferansı başladı

Azerbaycan Merkez Bankası, Azerbaycan Zorunlu Sigortalar Bürosu ve T-Rupt katkılarıyla gerçekleştirilen konferansta, deprem afetinin finansal etkileri ve bu etkilere ilişkin risklerin en iyi şekilde yönetimi konuları ele alınacak.

“Doğal afetler sigortanın önemini bir kez daha gündeme getirdi”

Konferansın açılışında konuşan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcısı Reşad Orucov, Azerbaycan ekonomisinin önemli ölçüde iyileştiğini ve bölgenin lider ekonomisi haline geldiğini söyledi ve ekledi:

“Depremler ve doğal afetler sigortanın önemli bir unsur olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Konferansın ana hedefi Azerbaycan'da oluşabilecek deprem riskleri ve alınacak önlemlerdir. Bu katastrofik risklerin finansal etkilerini, modellemesini, Türkiye'nin tecrübe ve girişimlerini ve bu risklere karşı dayanıklı bir finansal sistemin oluşturulmasına yönelik katkılarını dinleyeceğiz. İki günlük bu konferansın gelecekte de düzenleneceğine inanıyoruz.”

İki kardeş ülke arasında kıymetli işbirliği

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren de açılış konuşmasında bu konferansın deneyim aktarımı ve bilgi paylaşımı adına kıymetli olduğunu söyledi:

“Yapılarının depreme karşı dayanıklılığı ve gerçekleşebilecek depremlere karşı Azerbaycan'ın uğrayacağı mali kaybı, bilimsel tahmin yöntemlerine ilişkin konuları ve buna karşı alınabilecek finansal önlemlerinin tartışılacağı bu önemli konferansa Türkiye'den oldukça yetkin bir ekiple katılım sağlıyoruz. Aktaracağımız deneyimler ve çalışmalar iki kardeş ülke arasında kıymetli bir işbirliğin başlayacak olmasından da büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

"CATMOD platformumuzdan Azerbaycan da istifade edecek"

Eren, konuşmasında Türk Reasürans’ın iştiraki olan T-Rupt teknoloji şirketinin geliştirdiği katastrof modelleme platformu CATMOD’a ilişkin şu bilgileri verdi:

“CATMOD platformu depremlerin oluşum çizgisini göz önünde bulundurarak, farklı büyüklüklerde gerçekleşmesi beklenen depremlerin konumlarındaki belirsizlikleri, gerçekleşme ihtimalleri ve yer hareketi şiddetlerini dikkate alarak, yapıların ve içindeki muhteviyatın mali kaybına ve yapıların deprem etkisi altında göstereceği fiziksel hasar belirsizliklerini de hesaplamalara dahil ederek tahmin etmektedir. “

CATMOD ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin olay bazlı modellemesinin yapıldığını ifade eden Eren, “Platform 10 gün gibi kısa bir sürede Kahramanmaraş depremlerinde gerçekleşen hasar tutarını yüksek bir isabet yüzdesiyle tahmin etmiştir. Bu platformumuz hasar tazminat tahminleri, depremin hemen sonrasında nakit akışıyla ilgili planlamalarımızda bize önemli bir yol gösterici olmuştur." dedi. Konferans boyunca hedef deprem modellemesini tartışılacağına işaret eden Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzmanlığı ve teknolojiyi bir araya getirerek hayata geçirdiğimiz yetkinlik merkezimizin değerli yöneticileri iki gün boyunca sizlerle bilgi paylaşımında bulunacaklar. Diliyoruz ki ülkemizin insan ve teknoloji kapasitesini kullanarak geliştirdiğimiz CATMOD platformundan Azerbaycan da istifade etsin. Deprem güçlerini etkin bir şekilde yönetsin. Azerbaycan'la yakın zamanda yapılacak işbirliği ile bu teknolojiyi ihraç edeceğiz."

“Türkiye ile bu işi en doğru şekilde yapacağımızı düşünüyoruz”

Zorunlu Sigortalar Bürosu Genel Müdürü Reşad Ahmedov: "T-Rupt, Azerbaycan'a özgü bir risk modellemesinin ortaya koyulmasında bize yardımcı olacak. Bu sayede reasürans teminatının hangi hacimde alınacağına karar verilecek. Konferans için gelen bilim insanlarıyla konuya bilimsel bir şekilde yaklaşıyoruz. Türkiye'nin yaşadığı depremler ve elde edilen kazanımlarla, kardeş ülke ile bu işi en doğru şekilde yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Levent Gülen, Prof. Dr. Sinan Akkar ve Prof. Dr. Kurban Yetirmişli'nin de aralarında bulunduğu konusunda uzman akademisyenlerin yer aldığı konferans yarın da devam edecek.