Katılım Emeklilik’in fon büyüklüğü 53 milyar TL oldu
Katılım Emeklilik, bireysel emeklilik fon büyüklüğünde 53 milyar TL’ye ulaştı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yatırımcılara 20 farklı faizsiz fon seçeneği sunduklarını belirterek, "Katılımcılarımıza sunduğumuz güven, çeşitlilik ve yüksek performans sayesinde hem sektöre hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hızla büyüyor ve bireyler, gelecekteki finansal güvenliklerini sağlamak için bu tasarruf fırsatlarından yararlanıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, BES’te toplam fon tutarı 1,72 trilyon TL’ye ulaşırken, sistemdeki katılımcı sayısı 9,9 milyon kişiye, sözleşme adedi ise 12,3 milyona çıktı.
Yılbaşından bu yana fon büyüklüğünde kaydedilen %48,4’lük artış, sistemin her zamankinden daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyarken, katılımcı sayısında %4,3, sözleşme adedinde ise %4,9’luk artış yaşandı. Bu rakamlar, BES’in yalnızca bireylerin geleceğini güvence altına almak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük tasarruf platformlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Sektör genelinde fon hacmi hızla artarken; Katılım Emeklilik’in toplam fon büyüklüğü 53 milyar TL seviyesine ulaştı.
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik, tamamen faizsiz esaslara göre yönetilen fonlarıyla, Türkiye’nin gençleşen BES katılımcı profilinde önemli bir pay sahibi olmaya devam ediyor. 53 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmak, yalnızca Katılım Emeklilik için değil, aynı zamanda Türkiye’de faizsiz emeklilik sisteminin gücü için de önemli bir gösterge. Katılımcılarımıza sunduğumuz güven, çeşitlilik ve yüksek performans sayesinde hem sektöre hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.
“400 fon arasında Türkiye birincisi olduk”
Katılım Emeklilik’in yatırımcılara sunduğu 20 farklı faizsiz fon arasında yer alan Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun (KJM), 31 Aralık 2024 – 31 Ağustos 2025 döneminde %51,05 getiri elde ettiği belirtildi. Sincek, “Bu getiriyle yalnızca faizsiz fonlar içinde değil, BEFAS verilerine göre, toplam 400 fon arasında Türkiye’nin birincisi olduk. Amacımız, katılımcılarımıza yalnızca yüksek getiri sağlamak değil, aynı zamanda güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım deneyimi sunmak. Elde edilen bu sonuç, faizsiz fon yönetiminde uzmanlığımızı ve istikrarlı büyüme hedefimize bağlılığımızı bir kez daha kanıtlıyor” diye konuştu.
Gümüş Katılım Emeklilik Fonu halka arz edildi
Sincek, Katılım Emeklilik’in geniş ürün yelpazesi ve uzman fon yönetimiyle yatırımcıların beklentilerini karşılamaya devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen, yüzde yüz faizsiz gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KGC) geçen ay yatırımcıyla buluştu. Fonumuz, katılımcılara son dönemlerin cazip emtiaları arasında gelen gümüş ile alternatif değerli maden yatırımı imkânı sunarak sektörde öncü bir adım oldu. Bu fonla birlikte Katılım Emeklilik’in fon sayısı 20’ye yükselirken, şirket olarak fon çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz.”