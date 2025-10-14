Katılım Emeklilik’in fon büyüklüğü 53 milyar TL oldu

Türkiye’de Bireysel Emek­lilik Sistemi (BES) hızla büyüyor ve bireyler, gele­cekteki finansal güvenliklerini sağlamak için bu tasarruf fırsat­larından yararlanıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verile­rine göre, BES’te toplam fon tu­tarı 1,72 trilyon TL’ye ulaşırken, sistemdeki katılımcı sayısı 9,9 milyon kişiye, sözleşme adedi ise 12,3 milyona çıktı.

Yılbaşından bu yana fon büyüklüğünde kay­dedilen %48,4’lük artış, sistemin her zamankinden daha hızlı bü­yüdüğünü ortaya koyarken, ka­tılımcı sayısında %4,3, sözleşme adedinde ise %4,9’luk artış ya­şandı. Bu rakamlar, BES’in yal­nızca bireylerin geleceğini gü­vence altına almak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük tasarruf platformların­dan biri haline geldiğini gösteri­yor. Sektör genelinde fon hacmi hızla artarken; Katılım Emekli­lik’in toplam fon büyüklüğü 53 milyar TL seviyesine ulaştı.

Ka­tılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emek­lilik, tamamen faizsiz esaslara göre yönetilen fonlarıyla, Türki­ye’nin gençleşen BES katılımcı profilinde önemli bir pay sahibi olmaya devam ediyor. 53 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmak, yalnızca Katılım Emeklilik için değil, aynı zamanda Türkiye’de faizsiz emeklilik sisteminin gü­cü için de önemli bir gösterge. Katılımcılarımıza sunduğumuz güven, çeşitlilik ve yüksek per­formans sayesinde hem sektöre hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

“400 fon arasında Türkiye birincisi olduk”

Katılım Emeklilik’in yatırım­cılara sunduğu 20 farklı faizsiz fon arasında yer alan Kıymet­li Madenler Katılım Emekli­lik Yatırım Fonu’nun (KJM), 31 Aralık 2024 – 31 Ağustos 2025 döneminde %51,05 getiri elde ettiği belirtildi. Sincek, “Bu ge­tiriyle yalnızca faizsiz fonlar içinde değil, BEFAS verileri­ne göre, toplam 400 fon arasın­da Türkiye’nin birincisi olduk. Amacımız, katılımcılarımıza yalnızca yüksek getiri sağla­mak değil, aynı zamanda gü­venilir ve sürdürülebilir bir yatırım deneyimi sunmak. Elde edilen bu sonuç, faiz­siz fon yönetiminde uz­manlığımızı ve istik­rarlı büyüme hedefi­mize bağlılığımızı bir kez daha kanıtlıyor” diye konuştu.

Gümüş Katılım Emeklilik Fonu halka arz edildi

Sincek, Katılım Emeklilik’in geniş ürün yelpazesi ve uzman fon yönetimiyle yatırımcıların beklentilerini karşılamaya devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen, yüzde yüz faizsiz gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KGC) geçen ay yatırımcıyla buluştu. Fonumuz, katılımcılara son dönemlerin cazip emtiaları arasında gelen gümüş ile alternatif değerli maden yatırımı imkânı sunarak sektörde öncü bir adım oldu. Bu fonla birlikte Katılım Emeklilik’in fon sayısı 20’ye yükselirken, şirket olarak fon çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz.”