Katmerciler ADR’li tanker üretiminde iddialı

15 Şubat 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR - Araç üstü ekipman sektöründe faaliyet göstermek üzere 1985 yılında kurulan Katmerciler, bir yandan ürün gamını büyütürken diğer yandan faaliyet alanını genişletiyor. Katmerciler, tehlikeli madde taşımacılığında Avrupa standardı haline gelen ADR’li tanker üretiminde iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. İtfaiye, çöp, tanker, damper, vidanjör, araç kurtarma gibi 30 farklı ürün tasarlayıp geliştiren Katmerciler, İzmir’de ADR’li tankerler için bir de muayene istasyonu açtı.

Katmerciler’in araç üstü ekipman portföyünde, farklı ihtiyaçlara ve kullanım alanlarına uygun itfaiye araçları, çevre araçları, taşıma araçları, inşaat sektörüne yönelik Araçlar ve özel ürünler yer alıyor.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, “Damperle üretime başlayan, zaman içinde itfaiyeden çöp arabasına, vidanjörden araç kurtarmaya, damperden tankere, yaklaşık 30 farklı tip araç üstü ekipman tasarlayıp üretebilecek yetkinliğe ulaşan şirketimiz, sektörünün lideri ve en büyük ihracatçısı durumunda. Araç üstü ekipman sektörünün yanı sıra 2010 yılında giriş yaptığımız savunma sektöründe hızla yol alıyoruz. Sektörünün halka açık tek şirketiyiz. Bugüne kadar 57 ülkeyi ihracat ağına dahil etmeyi başardık” dedi.

ADR’li tanker üretiminde iddialıyız

Sektörel uzmanlıklarını şimdi de tehlikeli madde taşımacılığına yönelik araç üretiminde ortaya koyduklarını ifade eden Katmerci, “Şirket olarak tehlikeli madde taşımacılığında uluslararası standart haline gelen ve tam adı Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) olan ADR’li tanker üretiminde de iddalıyız” şeklinde konuştu.

ADR’nin tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönerge olduğunu ifade eden Katmerci, “Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirliyor. Bir başka ifadeyle ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş bir standartlar zinciri” dedi.

Katmerci, 2016 ve 2017 yıllarında yüzlerce ADR’li tanker ürettiklerini ve 2018 yılında da adet- ciro bazında en hızlı artış beklenen ürünlerden birisi olarak bu segmenti öngördüklerini dile getirdi.

ADR’li tankerde öncelikli hedef Avrupa ve Körfez ülkeleri

Araç üstü ekipman sektöründe 32 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Katmerci, “Yenilikçi, dinamik bir şirketiz. Üretim tesislerimizden insan kaynaklarımıza kadar kendimizi sürekli geliştirmenin gayretindeyiz. Üretimden satış sonrası hizmetlere kadar her alanda kalitemizden ödün vermeden, yüksek müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Katmerci, “Tehlikeli maddelerin güvenle taşınmasına yönelik uluslararası standartların ifadesi olan ADR’li tankerler sektörümüz için de şirketimiz için de görece yeni denebilecek, büyük iş potansiyeli taşıyan bir alan oluşturuyor. Tehlikeli madde taşıyan tüm tankerlerin ADR standartlarına uygun hale getirilmesi bir zorunluluk durumunda. Bugüne kadar çok sayıda ADR’li tankeri Avrupa ülkelerine de ihraç etmeyi başardık. Bu ürün özelindeki öncelikli hedef pazarlarımız, Körfez ve Avrupa ülkeleri” ifadesini kullandı.

ADR’li tanker ürün gamında, ADR donanımlı, çelik ve alüminyum kamyon üzeri tanker ve alüminyum tanker treylerin yer aldığını söyleyen Katmerci, “Bu araçların üretiminde, sıfır hata hedefimiz doğrultusunda sanayi tipi robotlarla en ileri otomasyon sistemlerini kullanıyor, sektörün ihtiyacına yönelik kaliteli ve uzun ömürlü araçlar tasarlayıp üretiyoruz” dedi.

Tehlikeli madde araç muayene istasyonu hizmet vermeye başladı

Tehlikeli madde taşıyan araçlar için özel olarak tasarlanmış araç muayene istasyonunun Kasım 2017 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladığını açıklayan Katmerci, “ADR’li tankerler konusunda elde ettiğimiz birikimle ülkemiz ve bölgemiz için çok ihtiyaç olan için tehlikeli madde taşıyan araçlar için özel olarak tasarlanmış bir muayene istasyonu açtık. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan istasyonumuz, bu hizmeti vermek üzere kurulan İzmir’in ikinci, Türkiye’nin de 17’nci hizmet merkezi. TSE yetkili araç muayene istasyonunda test, muayene ve belgelendirme hizmetleri veriliyor. Muayene istasyonuyla birlikte, uzun yıllardır tasarım ve üretimini yaptığımız bu araçların üretim, test ve muayene işlemlerindeki titizliğini hizmet olarak da araç sahiplerine sunmuş oluyoruz” dedi.

Katmerci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kuruluşu olan TSE‘nin denetiminde ve yetkilendirmesiyle hizmete giren istasyonun Türkiye'de periyodik olarak yapılması zorunlu olan test, muayene ve belgelendirme işlemlerinde İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Katmerci, aynı zamanda yoğun güvenlik gerektiren bölgelerde kullanılmak üzere zırhlı ADR’li tanker de ürettiklerini sözlerine ekledi.