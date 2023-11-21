Kaya Makina, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ihracatını artırmayı hedefliyor

Mersin’de 1994 yılında kurulan Kaya Makina İnşaat Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti, Türk sanayisinde kullanılan devasa makinaların mekanik parça ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayarak dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Üretim sahası ve teçhizatıyla ilgili yeni yatırımları hakkında bilgi veren Kaya Makina Genel Müdürü Mahmut Kaya, sürdürülebilirliği, operasyonlarının odak noktası ve iş yapış modellerinin temelindeki bir unsur olarak gördüklerini ifade ederek, “Bu doğrultuda tüm yatırımlarımızı, kararlarımızı, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarımızı, sosyal ve çevresel etkilerini gözetleyerek planlıyor ve yürütüyoruz. Yeni fabrikamız için bugüne kadar yaptığımız yatırımla, üretim kapasitemizi yüzde 70 oranında artırdık.

Bu oranı daha artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. İhracata yönelik üretim ve pazar çalışmaları konusunda, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ağır sanayi makine ve makine yedek parça ürünlerindeki ithalatını azaltmayı ve Ortadoğu ile Avrupa pazarlarında ihracata yönelmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, bu yıl sonuna kadar toplam 62 olan istihdamlarını 5 katına çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çimento fabrikaları, Şişecam Kimyasallar Soda Fabrikası ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası gibi firmaların yurt dışından getirdiği ekipmanların kendi bünyelerinde üretimini yaptıklarını dile getiren Kaya, dışa bağımlılığı azaltmayı çalıştıklarını belirtti.

Kaya ayrıca, bu yılki ekonomik şartların zorlu geçtiğini fakat ülke genelinde yaşanılan doğal afetten dolayı bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüklerini ve bu yılın son çeyreğinde de yatırımlarını artıracaklarını kaydetti.

2 milyon dolarlık yatırımla teknolojik alt yapısını güçlendiriyor

Ar-Ge çalışmalarını yürütmek amacıyla kurdukları genç ve girişimci mühendis ekip arkadaşlarının fabrika içerisinde iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kaya, çalışmakta oldukları firmaların yurtdışından tedarik etmiş olduğu yedek parçaların yerli üretime geçmesi için kapsamlı bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını ve son teknoloji alt yapı ile de makine parkurlarını artırdıklarını söyledi.

Kaya, “Yapmış olduğumuz yatırımlardan bazıları; CNC dik işleme makinesi, 3 metreye 50 mm CNC modüllü silindir bükme makinesi, ayrıca 4 eksenli toz altı kolon bom sistemi, Mersin bölgesinde tek olan 12 Kw lazer kesim makinesi olmak üzere, toplamda 2 milyon dolarlık yatırımla teknolojik alt yapımızı güçlendirip yeni yatırımlar doğrultusunda ilerlemekteyiz” açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen IDEF Savunma Sanayi Fuarı’na katılım sağladıklarına da değinen Kaya, “IDEF fuarı, Kaya Makina olarak kendimizi savunma sanayine hazırlama açısından çok olumlu geçti. Fuarda yapmamız gereken yenilikler hakkında tecrübe sahibi olduk. Savunma sanayi ile birlikte ortaklaşa çalışmak bizleri heyecanlandırıyor ve bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.