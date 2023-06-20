Kayseri Şeker Fabrikası pancar atıklarından sıvı gübre üretti

Kayseri Şeker Fabrikası, araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları kapsamında çiftçilerin daha kaliteli ürün elde etmesi amacıyla pancar atıklarından sıvı gübre üretti.

Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat'ın Boğazlıyan ve Tokat'ın Turhal ilçelerindeki 3 fabrika sahasında şeker, küspe, lisanslı depoculuk ile et ve süt üretimi gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyet sahasındaki 14 bin çiftçiye geçen yıl 500 bin dekar alanda ekim yaptıran Kayseri Şeker, 3 milyon ton pancardan 430 bin ton şeker elde etti. Geçen sene bu üretimden 748 bin ton küspe, 98 bin ton melas (şeker posası) ve 25 bin ton toprak atık ortaya çıktı.

İlk etapta 80 ton gübre üretildi

Kayseri Şeker, şeker üretiminde ortaya çıkan atıklardan sıvı organomineral gübre üretmek amacıyla 3 yıl önce AR-GE çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu, bu yıl fabrikada çamur havuzundaki organik maddece yüksek pancar toprağı atıklarından, şeker üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan organik madde ve mikro besin elementi açısından yüksek içeriğe sahip melas ve şilempe (Gübre üretiminde kullanılan organik madde) kullanılarak ilk etapta 80 ton "Agropan sıvı organomineral gübre" üretildi. Üretilen gübre, satışa sunuldu.

Kayseri Şekerin en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, AR-GE çalışmalarında sıvı organomineral gübrenin gündeme geldiğini söyledi.

Sürdürülebilir tarım ile verimli, kaliteli ve düşük maliyetli ürün elde etmenin esas amaçları olduğunu vurgulayan Akay, "Bütün bu hususları dikkate alacak şekilde AR-GE merkezimizde çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu gübre, hububat, bakliyat, bağdaki asma ve bahçedeki meyve ağacına varıncaya kadar her bir bitkide kullanılabilecek." dedi.

Kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanılmasının hem büyük maliyet oluşturduğuna hem de toprak yapısını bozduğuna dikkati çeken Akay, kimyasal gübre kullanımını azaltmak, kalite ve verimi artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Pancarı sıfır atıkla üretilmesi gereken bir bitki olarak görüyoruz"

Akay, ürettikleri gübrenin fiyatıyla ön plana çıktığını, üründeki verimliliğe ve kaliteye etkisi açısından emsallerinden farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yine sıfır atık bizim çok önemsediğimiz hususlardan birisi. Zaten şeker pancarıyla ilgili çalışmalarımızda gerçekten sıfır atık esasına göre çalışıyoruz ve tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından bunu kesin bir politika olarak uyguluyoruz. Yani pancarın zaten kendisi değerlendiriliyor, melası, küspesi, yaprağı her şeyi değerlendirilebiliyor. Pancarı sıfır atıkla üretilmesi gereken bir bitki olarak görüyoruz. Bu ürün de bu çerçevede geliştirildi."

Akay, Agropan sıvı organomineral gübre"nin Kayseri Pancar Kooperatifi ve Pandoğan satış mağazalarından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.