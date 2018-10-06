Kemer sıkan patronlar artık kiralık jete biniyor

06 Ekim 2018

Aysel YÜCEL

Özel jet sektöründe kiralamaya talep artıyor. Maliyetleri düşürmek ve varlık risklerini azaltmak isteyen patronlar, artık özel jet almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bu pastadan büyük pay alan Vistajet de Türkiye’den uçuşlarını yılın ilk yarısında yüzde 82 artırdı. VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini, “Türkiye, her zaman bizim için önemli bir pazar, dünyanın geri kalanı ile bağlantılı olan bir pazar” dedi.

İsviçreli VistaJet’in Avrupa Başkanı Scalabrini, küresel havacılık şirketinin Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve Avrupa’da 2018 in ilk yarısında kaydettikleri gelişmeler ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye kilit pazarlarımızdan biri”

Scalabrini, Türkiye’de çok büyük bir ilerleme kaydettiklerini aktararak, bu artışın en önemli nedenleri arasında özel havacılığın rahatlığı, kolaylığı ve faydalarının yanı sıra kişi ve kurumların uçak sahipliğinden uzaklaşarak, maliyetleri düşürme ve varlık risklerini azaltma eğilimleri bulunduğunu belirtti. Jet uçak sahibi olma maliyetinin minimum 55 milyon dolar olduğunu ifade eden Scalabrini “Geçen yılın ilk yarısı ile bu yılın ilk yarısını karşılaştırdığımızda, Türkiye’de yüzde 82 oranında uçuş sayımızı artırdık. Yine yolcu sayımızı yüzde 15 oranında artırdık. Türkiye, her zaman bizim için önemli bir pazar, dünyanın geri kalanı ile bağlantılı olan bir pazar. Yine bu noktada uzun menzilli uçuşlara daha fazla odaklanıyoruz. Uçuş saatlerimizi de yine Türkiye’de yüzde 58 oranında artırdık. 2017’in ilk 6 ayıyla 2018’in ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda, konum ve gerçekleştirdiğimiz olduğumuz potansiyel itibariyle Türkiye bizler için kilit pazarlarımızdan bir tanesi” diye konuştu.

Scalabrini, yılın üçüncü çeyreğindeki sonuçların çok iyi olduğunu, bu yıl da büyüyeceklerini ve uçuş sayısını artıracaklarını öngördüğünü kaydetti. Philippe Scalabrini, müşterilerin yüzde 70’inin kurumsal şirketler olduğunu, bireysel müşterilere de basit çözümler sunduklarını açıkladı. Özel havacılığın zamandan tasarruf için tercih edildiğini aktaran Scalabrini, gelecekte de bu anlayışın devam edeceğini, seyahat sürelerinin ise buna karşılık gittikçe uzadığını söyledi.

"Vistajet için İstanbul dünyanın merkezi gibi"



Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin şirket için önemini vurgulayan Philippe Scalabrini, “Türkiye’de en fazla İstanbul’a uçuluyor ama Bodrum ve İzmir’e de çok fazla uçuş gerçekleştiriyoruz. Bizler için en popüler liman İstanbul. İstanbul’dan da tabii ki dünyanın farklı yerlerine giden birçok müşteriniz var. VistaJet için İstanbul gerçekten dünyanın merkezi niteliğinde. Operasyonlarımız bunu gösteriyor. Asya’dan Avrupa’ya uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Sürekli bu güzergahı kullanıyoruz. istediğimiz anda bilet bulabiliyoruz” dedi.